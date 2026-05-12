Рейтинг стран с крупнейшими стратегическими запасами нефти

Глобальные стратегические резервы нефти остаются одним из главных показателей того, насколько государства готовы к энергетическим кризисам и геополитической нестабильности. Такие запасы позволяют правительствам поддерживать внутренний рынок топлива во время войн, санкций, природных катастроф и серьезных перебоев в мировой торговле энергоресурсами.

Рейтинг стран с крупнейшими стратегическими запасами нефти / © Visual Capitalist

По данным Международного энергетического агентства (IEA), сегодня мир столкнулся с одним из крупнейших энергетических потрясений современной эпохи после закрытия Ормузского пролива, что вызвало серьезное напряжение на топливных рынках и резкий рост цен на бензин по всему миру.

Инфографика, основанная на данных Управления энергетической информации США (EIA), демонстрирует крупнейшие стратегические запасы нефти в наземных хранилищах и показывает, какие страны оказались лучше всего подготовлены к возможным перебоям поставок.

Наиболее впечатляющим показателем обладают стратегические резервы Китая. По оценкам, объем китайских запасов достигает 1,4 миллиарда баррелей — это больше, чем совокупные стратегические резервы США, Японии, европейских стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Саудовской Аравии, Южной Кореи, Ирана, ОАЭ и Индии вместе взятых.

Масштаб китайских резервов напрямую связан с высокой зависимостью страны от импортных поставок, в том числе через стратегически уязвимые морские маршруты вроде Ормузского пролива. Чем больше объем накопленных запасов, тем больше у государства возможностей пережить периоды рыночной нестабильности и перебоев поставок.

Соединенные Штаты занимают второе место с объемом около 413 миллионов баррелей в системе подземных соляных хранилищ, созданной после нефтяного кризиса 1973 года.

На третьем месте находится Япония с запасами в 263 миллиона баррелей. Несмотря на крайне ограниченные собственные энергетические ресурсы, страна традиционно уделяет особое внимание энергетической безопасности, поскольку почти полностью зависит от импорта нефти.

Совокупные резервы европейских стран ОЭСР занимают четвертое место — около 179 миллионов баррелей.

Крупные стратегические резервы сегодня поддерживают не только крупнейшие импортеры нефти, но и государства Ближнего Востока и Азии, что подчеркивает растущую важность энергетической безопасности как для покупателей, так и для экспортеров сырья.

На фоне сохраняющейся геополитической напряженности и высокого мирового спроса на нефть многие страны продолжают активно расширять мощности для хранения, стремясь обезопасить себя от будущих кризисов поставок.