  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
12 мая, 07:00
Рейтинг: +874
Посты: 1972

Рейтинг стран с крупнейшими стратегическими запасами нефти

Глобальные стратегические резервы нефти остаются одним из главных показателей того, насколько государства готовы к энергетическим кризисам и геополитической нестабильности. Такие запасы позволяют правительствам поддерживать внутренний рынок топлива во время войн, санкций, природных катастроф и серьезных перебоев в мировой торговле энергоресурсами.

Сообщество
# инфографика
# Китай
# мир
# нефть
# Рейтинги
# статистика
Рейтинг стран с крупнейшими стратегическими запасами нефти / © Visual Capitalist 
Рейтинг стран с крупнейшими стратегическими запасами нефти / © Visual Capitalist 

По данным Международного энергетического агентства (IEA), сегодня мир столкнулся с одним из крупнейших энергетических потрясений современной эпохи после закрытия Ормузского пролива, что вызвало серьезное напряжение на топливных рынках и резкий рост цен на бензин по всему миру.

Инфографика, основанная на данных Управления энергетической информации США (EIA), демонстрирует крупнейшие стратегические запасы нефти в наземных хранилищах и показывает, какие страны оказались лучше всего подготовлены к возможным перебоям поставок.

Наиболее впечатляющим показателем обладают стратегические резервы Китая. По оценкам, объем китайских запасов достигает 1,4 миллиарда баррелей — это больше, чем совокупные стратегические резервы США, Японии, европейских стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Саудовской Аравии, Южной Кореи, Ирана, ОАЭ и Индии вместе взятых.

Масштаб китайских резервов напрямую связан с высокой зависимостью страны от импортных поставок, в том числе через стратегически уязвимые морские маршруты вроде Ормузского пролива. Чем больше объем накопленных запасов, тем больше у государства возможностей пережить периоды рыночной нестабильности и перебоев поставок.

Соединенные Штаты занимают второе место с объемом около 413 миллионов баррелей в системе подземных соляных хранилищ, созданной после нефтяного кризиса 1973 года.

На третьем месте находится Япония с запасами в 263 миллиона баррелей. Несмотря на крайне ограниченные собственные энергетические ресурсы, страна традиционно уделяет особое внимание энергетической безопасности, поскольку почти полностью зависит от импорта нефти.

Совокупные резервы европейских стран ОЭСР занимают четвертое место — около 179 миллионов баррелей.

Крупные стратегические резервы сегодня поддерживают не только крупнейшие импортеры нефти, но и государства Ближнего Востока и Азии, что подчеркивает растущую важность энергетической безопасности как для покупателей, так и для экспортеров сырья.

На фоне сохраняющейся геополитической напряженности и высокого мирового спроса на нефть многие страны продолжают активно расширять мощности для хранения, стремясь обезопасить себя от будущих кризисов поставок.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Трихоплакс: жизнь без нейронов
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Кровь, хлеб и чудеса: как жил средневековый театр
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
История науки: постклассическая наука
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
11 мая, 12:40
Илья Гриднев

Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

Ученые обнаружили, что за зевотой беременных женщин, зевали и плоды в их утробах. Это ставит под сомнение теорию о строгой автономности моторных реакций человека до рождения и показывает связь физиологии ребенка с состоянием матери. Вывод работы опирается на ультразвуковые наблюдения за 38 пациентками, и пока и сам механизм передачи скрытого сигнала неизвестен.

Биология
# беременность
# зевота
# плод
# УЗИ
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики допустили сверхтяжелую природу загадочной космической частицы

    11 мая, 13:22

  2. НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

    11 мая, 13:00

  3. Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

    11 мая, 12:40

  4. Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

    11 мая, 06:54
Выбор редакции

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

10 мая, 10:49

Последние комментарии

Андрей Чекин
3 минуты назад
Захар, потому что мы не выделяем какой-то конкретный напиток, а пьем все. Вы ведь помните:"водка без пива - деньги на ветер", а потом как же не

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Post Booster
35 минут назад
Рад слышать, If you want more practical ideas on Научные миссии NASA частично спасены На что хватит, free file merge tool is worth a look too. Recommended resource: free file merge tool https://filemerges.net

Научные миссии NASA частично спасены. На что хватит нового бюджета?

Moriko Kimura
38 минут назад
Сергей, Монтенегро и Косово еще

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Далёкий Вильгельм
45 минут назад
Господя, сколько бессмысленных лозунгов в одном месте... И кто только эти глупости пишет...

Как в Испании построили самое технологически сложное здание в мире

Сергей Дусаков
1 час назад
Только Англия в полоску.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Виталий
1 час назад
Александр, если вы думаете что только в России гонят самогон. То вы очень глубоко ошибаетесь.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Денис Богачёв
2 часа назад
Жили были две зверюшки Чики-Тилки, Чика -Тушки Ели, пили, танцевали ГОря в жизни ввек не знали. КАк закончилась еда Началась для тех беда. В ход

Человек преступный: психология маньяков-убийц

Radko Mladic
2 часа назад
Роман, в США и КИТАЕ население растет а не уменьшается, и земля дорогая, а идти вперёд, это развивать образование, науку, промышленность, а не

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Radko Mladic
2 часа назад
Black, настоящего "патриота" всегда можно узнать по тому, что на любую озвученную проблему в России, у него на автомате начинается рассказ как плохо на

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Radko Mladic
2 часа назад
Black, а ещё ежегодно в США из России продается уран, обеспечивая энергетику США на 25%. И все это под рассказы из ТВ о том что идёт война с западном не на

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Radko Mladic
3 часа назад
Black, так же понимать как "отнеситесь с пониманием, затяните пояса" и постоянные рекорды в списке российского Форбс по росту количества миллиардеров

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Алиса Дементьева
3 часа назад
Пиво так-то безалкогольное бывает Было бы интересно как с таким в странах с запрещенным алкоголем

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Александр Пойлов
3 часа назад
Захар, Никто не считает сколько люди, вкуснейшего самогона производят в домашних условиях.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Захар Власов
4 часа назад
А где Россия? Почему мы не первые, как так проглядели?

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Denis
6 часов назад
Судя по обзору у этой статьи есть ряд ограничений. 1. Малая выборка, а так же эффект пристального внимания (не анонимные пользователи в выборке

Анонимность в сети уменьшила самоконтроль молодежи и ответственность за свои слова

Сергей Банарь
7 часов назад
Alexander, Ааа ну тогда понятно. У них были варианты но судя по фото со стройки выбрали вариант с первой фотографии так как в самом тексте писали что

В Азии построят новый мегааэропорт

Denis Burdin
8 часов назад
Официальная наука тоже долго игнорировала многочисленные свидетельства шаровых молний - по запросу они не появляются; тем не менее такое

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, но давайте не будем меряться кто и чего больше предсказал по части сво, а то смешно может получиться. Или даже грустно если учесть

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Гена Пастухов
9 часов назад
Пусть люди соревнуются так, хоть польза есть.

Самые высокие здания мира: хитрость, благодаря которой небоскребы становятся еще выше

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, так к слову много ли отаке отбили ваши "противовертолетные мины бумеранг"? 😏 Не слышал ни об одной. Да к подобным решениям все равно

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно