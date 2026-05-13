13 мая, 09:40
Максим Абдулаев
Дети и птенцы научились говорить благодаря ответам родителей

Ученые выяснили, что скорость и связность речи у человеческих младенцев и певчих птиц зависят не только от физических тренировок, но и от социального одобрения. Оказалось, и дети, и птенцы начинают произносить звуки быстрее, если взрослые реагируют на их попытки общаться. Исследование доказывает, что эволюция сложных форм коммуникации строится на поиске социальной отдачи.

Зебровые амадины Taeniopygia guttata / © julie burgher / Flickr

И человеческая речь, и пение птиц состоят из последовательностей звуков. По мере взросления дети и птенцы произносят их быстрее, «ужимая» слоги. До сих пор ученые считали, что это происходит благодаря тренировке. Авторы исследования, опубликованного в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, предположили, что ключевую роль в развитии речи играет реакция окружающих.

Ученые протестировали свою гипотезу на людях и зебровых амадинах Taeniopygia guttata. В первом исследовании они записывали на видео, как пяти- и десятимесячные младенцы играют с родителями дома. Затем проанализировали, на какие звуки родители реагируют чаще — на одиночные (например, «ба») или на последовательности («ба-ба-ба»). Кроме того, оценили словарный запас этих же детей в возрасте полутора лет.

Другой эксперимент биологи провели на птенцах зебровых амадин. Ученые показывали им видеозаписи, на которых взрослая самка демонстрирует одобрение брачной песни самца: она взъерошивает свои перья и быстро покачивает верхней частью тела из стороны в сторону.

Птенцов распределили на две группы. Первой показывали видео только тогда, когда они пробовали петь. Второй группе показывали то же самое видео, но в случайные моменты. Таким образом, моторная практика и визуальные стимулы у птенцов были одинаковыми, однако лишь в первой группе существовала связь между пением и социальным поощрением.

Результаты подтвердили гипотезу ученых. Оказалось, что родители младенцев почти в 10 раз чаще реагируют на цепочки слогов, чем на одиночные звуки. В свою очередь, дети, получавшие ответы на свои «реплики» в пятимесячном возрасте, быстрее учились говорить и к 10 месяцам демонстрировали более высокий темп речи. Уровень развития речи у них коррелировал с богатым словарным запасом в 1,5 года. При этом общая разговорчивость (количество звуков, которое произносил младенец) никак не влияла на развитие лексикона.

Эксперимент с птицами показал аналогичные результаты. Амадины, получавшие реакцию самки в ответ на свое пение, быстрее ускоряли темп и стабилизировали ритм. Птенцы из контрольной группы, которым показывали видео в случайное время, так и не научились петь быстро и слаженно, хотя пели не меньше собратьев.

Исследование показало, что одобрение окружающих стимулирует малышей не просто издавать звуки, но и упаковывать информацию плотнее и быстрее. Эволюция общения базируется на поиске социальной отдачи, и мы учимся говорить связно и быстро только потому, что именно на такую речь реагирует наш вид.

Максим Абдулаев
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 мая, 13:32
Лена

Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.

12 мая, 12:47
Татьяна Зайцева

Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.

11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

