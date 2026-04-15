Регион Персидского залива в III−I тысячелетие до н.э. был важным очагом цивилизации на древнем Востоке. Вероятно, именно здесь зародилась морская торговля, в которую были вовлечены не только Месопотамия и прибрежные регионы Аравийского полуострова, но области на побережье Индийского океана и долины реки Инд, где в II−I тысячелетие до н.э. процветала харрапская культура.

Шумерские экономические и литературные тексты описывают дальние страны, куда можно было попасть только по морю. Сейчас они находятся на территории Бахрейна, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана и Индии. Мореходы древности отправлялись в свои дальние путешествия, рассчитывая привезти богатые товары и выгодно продать их. Торговые суда того времени, которые строились на верфях в Омане, Бахрейне и Индии были относительно небольшими. Попытка реконструкции подобных судов много раз предпринималась различными исследователями и путешественниками, включая знаменитый тростниковый «Тигрис», построенный командой Тура Хейердала. Об этом и многом другом расскажет ассириолог Мария Сологубова.

