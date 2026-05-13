Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Спутники становятся основой современной космической экономики. От широкополосного интернета до наблюдения за Землей — орбитальная инфраструктура теперь поддерживает отрасли, выходящие далеко за рамки аэрокосмической сферы.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите / © Visual Capitalist

Инфографика выше показывает, кто владеет наибольшим числом спутников, на основе данных AEI Space Data Navigator.

SpaceX доминирует в мировом списке с 10 262 действующими аппаратами. Это более чем в 16 раз превышает количество спутников OneWeb — 632 единицы — следующего по величине названного оператора.

Рейтинг демонстрирует, насколько быстро частные сети выросли с начала космической гонки. Государственные организации, такие как NASA и национальные военные ведомства, теперь владеют лишь небольшой частью — всего 894 спутника среди названных владельцев в наборе данных.

SpaceX управляет Starlink, крупнейшим когда-либо развернутым спутниковым флотом. Его масштаб сам по себе составляет примерно две трети из 15 447 спутников, показанных в наборе данных.

Вместо того чтобы запускать небольшое число дорогостоящих спутников, Starlink делает ставку на масштаб. В результате сеть стала определяющим примером коммерческой орбитальной инфраструктуры.

Разрыв между SpaceX и традиционными операторами сигнализирует о важной перемене. Теперь бизнес владеет и управляет спутниковыми сетями на масштабах, которые ранее были прерогативой государств. Это важно, потому что спутники перестают быть нишевыми государственными исследовательскими активами. Они становятся критической инфраструктурой для связи, передачи данных и национальной устойчивости.