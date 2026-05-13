Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите
Спутники становятся основой современной космической экономики. От широкополосного интернета до наблюдения за Землей — орбитальная инфраструктура теперь поддерживает отрасли, выходящие далеко за рамки аэрокосмической сферы.
Инфографика выше показывает, кто владеет наибольшим числом спутников, на основе данных AEI Space Data Navigator.
SpaceX доминирует в мировом списке с 10 262 действующими аппаратами. Это более чем в 16 раз превышает количество спутников OneWeb — 632 единицы — следующего по величине названного оператора.
Рейтинг демонстрирует, насколько быстро частные сети выросли с начала космической гонки. Государственные организации, такие как NASA и национальные военные ведомства, теперь владеют лишь небольшой частью — всего 894 спутника среди названных владельцев в наборе данных.
SpaceX управляет Starlink, крупнейшим когда-либо развернутым спутниковым флотом. Его масштаб сам по себе составляет примерно две трети из 15 447 спутников, показанных в наборе данных.
Вместо того чтобы запускать небольшое число дорогостоящих спутников, Starlink делает ставку на масштаб. В результате сеть стала определяющим примером коммерческой орбитальной инфраструктуры.
Разрыв между SpaceX и традиционными операторами сигнализирует о важной перемене. Теперь бизнес владеет и управляет спутниковыми сетями на масштабах, которые ранее были прерогативой государств. Это важно, потому что спутники перестают быть нишевыми государственными исследовательскими активами. Они становятся критической инфраструктурой для связи, передачи данных и национальной устойчивости.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Римская империя господствовала в Британии на протяжении приблизительно четырех веков. За это время римляне сильно повлияли на местное население: строили города, внедряли новые законы, развивали торговлю и меняли образ жизни. Однако авторы нового исследования выяснили, что вопреки распространенному мнению, генетический вклад как римлян, так и викингов в население Британских островов был на удивление слабым. Гораздо большее влияние на происхождение современных британцев оказали более поздние миграции англосаксов.
Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 10)
19 Ноября, 2020
Аллегория бессмертия
22 Сентября, 2021
Китайская «волшебная палочка» из тория
11 Февраля, 2021
Starship — тропою летных испытаний
30 Апреля, 2015
Животные-рекордсмены
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии