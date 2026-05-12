Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране
От Toyota до BYD — покупатели автомобилей по всему миру продолжают отдавать предпочтение как глобальным автогигантам, так и национальным производителям.
Инфографика, основанная на данных аналитической компании Focus2Move, показывает самые продаваемые автомобильные бренды в 61 стране по итогам продаж 2025 года. Для Аргентины, Японии и Филиппин использованы показатели за 2024 год.
Несмотря на доминирование Toyota в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, многие государства по-прежнему делают ставку на собственные автомобильные марки. Это наглядно демонстрирует, где мировые бренды удерживают лидерство, а где решающим фактором остается национальная лояльность.
Toyota уверенно сохраняет статус глобального лидера, занимая первое место сразу в 25 странах мира — от Северной Америки до Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также в ряде государств Европы и Африки.
Японский автопроизводитель лидирует на таких разных рынках, как США, Япония, Саудовская Аравия и Южная Африка. Столь широкое присутствие объясняется репутацией надежного, экономичного и долговечного автомобиля, а также развитой дилерской сетью.
Особенно заметно превосходство Toyota на развивающихся рынках. В странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока автомобили марки ценят за выносливость и сравнительно низкие расходы на обслуживание в долгосрочной перспективе.
В Европе по-прежнему сильны позиции региональных производителей.
Volkswagen остается самым продаваемым брендом в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Великобритании. Компания продолжает пользоваться мощной исторической связью с европейскими потребителями и высоким уровнем узнаваемости.
Национальные предпочтения особенно заметны в отдельных странах: во Франции лидирует Renault, в Италии — Fiat, в России — Lada, а чешские покупатели традиционно поддерживают Škoda.
Несмотря на растущую международную конкуренцию, многие страны продолжают активно поддерживать собственный автопром. В Китае лидером внутреннего рынка стала BYD на фоне стремительного роста популярности электромобилей. В Индии доминирует Maruti, чему способствуют доступные цены и широкая дилерская сеть по всей стране. Во Вьетнаме первое место занимает VinFast — символ стремления страны создать собственную мощную индустрию электромобилей. В других регионах национальные бренды также сохраняют сильные позиции. Так, Iran Khodro лидирует в Иране, а нигерийская Innoson остается крупнейшим брендом на внутреннем рынке Нигерии. Эти примеры показывают, что местные производители способны успешно конкурировать с мировыми концернами, особенно при поддержке государства и устойчивом доверии со стороны потребителей.
