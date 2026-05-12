Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
12 мая, 07:45
Рейтинг: +817
Посты: 2433

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

От Toyota до BYD — покупатели автомобилей по всему миру продолжают отдавать предпочтение как глобальным автогигантам, так и национальным производителям.

 Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране / © Visual Capitalist 
Инфографика, основанная на данных аналитической компании Focus2Move, показывает самые продаваемые автомобильные бренды в 61 стране по итогам продаж 2025 года. Для Аргентины, Японии и Филиппин использованы показатели за 2024 год.

Несмотря на доминирование Toyota в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, многие государства по-прежнему делают ставку на собственные автомобильные марки. Это наглядно демонстрирует, где мировые бренды удерживают лидерство, а где решающим фактором остается национальная лояльность.

Toyota уверенно сохраняет статус глобального лидера, занимая первое место сразу в 25 странах мира — от Северной Америки до Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также в ряде государств Европы и Африки.

Японский автопроизводитель лидирует на таких разных рынках, как США, Япония, Саудовская Аравия и Южная Африка. Столь широкое присутствие объясняется репутацией надежного, экономичного и долговечного автомобиля, а также развитой дилерской сетью.

Особенно заметно превосходство Toyota на развивающихся рынках. В странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока автомобили марки ценят за выносливость и сравнительно низкие расходы на обслуживание в долгосрочной перспективе.

В Европе по-прежнему сильны позиции региональных производителей.

Volkswagen остается самым продаваемым брендом в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Великобритании. Компания продолжает пользоваться мощной исторической связью с европейскими потребителями и высоким уровнем узнаваемости.

Национальные предпочтения особенно заметны в отдельных странах: во Франции лидирует Renault, в Италии — Fiat, в России — Lada, а чешские покупатели традиционно поддерживают Škoda.

Несмотря на растущую международную конкуренцию, многие страны продолжают активно поддерживать собственный автопром. В Китае лидером внутреннего рынка стала BYD на фоне стремительного роста популярности электромобилей. В Индии доминирует Maruti, чему способствуют доступные цены и широкая дилерская сеть по всей стране. Во Вьетнаме первое место занимает VinFast — символ стремления страны создать собственную мощную индустрию электромобилей. В других регионах национальные бренды также сохраняют сильные позиции. Так, Iran Khodro лидирует в Иране, а нигерийская Innoson остается крупнейшим брендом на внутреннем рынке Нигерии. Эти примеры показывают, что местные производители способны успешно конкурировать с мировыми концернами, особенно при поддержке государства и устойчивом доверии со стороны потребителей.

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Alexander Klyutchenya
Alexander Klyutchenya
49 минут назад
Как-то недостоверно ... Лада есть: мерседеса нет ... И много чего ещё.
    Василий Мусатов
    Василий Мусатов
    4 минуты назад
    Не, тут имеется в виду, что мерседеса нет в именно топе продаж ни в одной из этих стран. При этом, он может быть, например, вторым по продажам, и в этот рейтинг, соответственно, не попасть.
11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
