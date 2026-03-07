Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика главных морских артерий нефтяного рынка

Мировой рынок нефти во многом зависит от нескольких узких морских коридоров, через которые проходит основная часть поставок. Эти так называемые нефтяные транспортные «чокпоинты» — критически важные артерии глобальной энергетической системы, по которым ежедневно перевозятся десятки миллионов баррелей сырья.

Инфографика главных морских артерий нефтяного рынка / © Visual Capitalist

Визуализация, представленная выше, основана на данных Управления энергетической информации США (EIA) и показывает крупнейшие морские узлы транзита нефти, а также их долю в мировой морской торговле. Статистика отражает объемы транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов через ключевые морские проходы в 2025 году, измеренные в миллионах баррелей в сутки.

Всего через основные морские «узкие места» проходило около 73 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет большую часть всей мировой торговли нефтью по морю.

Самым оживленным нефтяным маршрутом в мире остается Малаккский пролив, расположенный между Малайзией и Индонезией. В первой половине 2025 года через него проходило примерно 23,2 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 29,1% всей мировой морской торговли нефтью.

Этот пролив соединяет Индийский океан с Южно-Китайским морем, являясь ключевым маршрутом для поставок нефти в Китай, Японию и Южную Корею. Однако его небольшая ширина и чрезвычайно интенсивное судоходство делают этот путь уязвимым к перегруженности и возможным геополитическим рискам.

Не менее важную роль играет Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном. В первой половине 2025 года через него проходило около 20,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно пятой части мирового потребления нефти.

Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его глубина и ширина позволяют проходить даже крупнейшим нефтяным танкерам.

Примерно 84% нефти, проходящей через Ормузский пролив, направляется на рынки Азии, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Поэтому любые перебои в работе этого маршрута способны вызвать серьезные колебания мировых цен на нефть.

Помимо Малаккского и Ормузского проливов, важную роль в мировой торговле нефтью играют и другие морские коридоры.

Суэцкий канал и трубопровод SUMED обеспечивают транспортировку примерно 4,9 миллиона баррелей в сутки, связывая Красное море со Средиземным.

Рядом расположен Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит около 4,2 миллиона баррелей в сутки, соединяя Красное море с Аденским заливом.

В Европе важными маршрутами являются Датские проливы и Турецкие проливы, через которые экспортируется нефть из России и Каспийского региона — около 4,9 миллиона и 3,7 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Панамский канал пропускает примерно 2,3 миллиона баррелей в сутки.

Более длинные альтернативные маршруты, например через мыс Доброй Надежды, обеспечивают транспортировку около 9,1 миллиона баррелей в сутки, когда танкеры следуют между Атлантическим и Индийским океанами.

Таким образом, мировая нефтяная логистика во многом зависит от нескольких стратегических морских проходов. Любые конфликты, блокировки или перебои в этих точках способны быстро повлиять на глобальные энергетические рынки и стоимость нефти.