Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
7 марта, 09:11
Рейтинг: +808
Посты: 1889

Инфографика главных морских артерий нефтяного рынка

Мировой рынок нефти во многом зависит от нескольких узких морских коридоров, через которые проходит основная часть поставок. Эти так называемые нефтяные транспортные «чокпоинты» — критически важные артерии глобальной энергетической системы, по которым ежедневно перевозятся десятки миллионов баррелей сырья.

Сообщество
# география
# инфографика
# нефть
# статистика
# транспорт
 Инфографика главных морских артерий нефтяного рынка / © Visual Capitalist 
 Инфографика главных морских артерий нефтяного рынка / © Visual Capitalist 

Визуализация, представленная выше, основана на данных Управления энергетической информации США (EIA) и показывает крупнейшие морские узлы транзита нефти, а также их долю в мировой морской торговле. Статистика отражает объемы транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов через ключевые морские проходы в 2025 году, измеренные в миллионах баррелей в сутки.

Всего через основные морские «узкие места» проходило около 73 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет большую часть всей мировой торговли нефтью по морю.

Самым оживленным нефтяным маршрутом в мире остается Малаккский пролив, расположенный между Малайзией и Индонезией. В первой половине 2025 года через него проходило примерно 23,2 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 29,1% всей мировой морской торговли нефтью.

Этот пролив соединяет Индийский океан с Южно-Китайским морем, являясь ключевым маршрутом для поставок нефти в Китай, Японию и Южную Корею. Однако его небольшая ширина и чрезвычайно интенсивное судоходство делают этот путь уязвимым к перегруженности и возможным геополитическим рискам.

Не менее важную роль играет Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном. В первой половине 2025 года через него проходило около 20,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно пятой части мирового потребления нефти.

Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его глубина и ширина позволяют проходить даже крупнейшим нефтяным танкерам.

Примерно 84% нефти, проходящей через Ормузский пролив, направляется на рынки Азии, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Поэтому любые перебои в работе этого маршрута способны вызвать серьезные колебания мировых цен на нефть.

Помимо Малаккского и Ормузского проливов, важную роль в мировой торговле нефтью играют и другие морские коридоры.

Суэцкий канал и трубопровод SUMED обеспечивают транспортировку примерно 4,9 миллиона баррелей в сутки, связывая Красное море со Средиземным.

Рядом расположен Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит около 4,2 миллиона баррелей в сутки, соединяя Красное море с Аденским заливом.

В Европе важными маршрутами являются Датские проливы и Турецкие проливы, через которые экспортируется нефть из России и Каспийского региона — около 4,9 миллиона и 3,7 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Панамский канал пропускает примерно 2,3 миллиона баррелей в сутки.

Более длинные альтернативные маршруты, например через мыс Доброй Надежды, обеспечивают транспортировку около 9,1 миллиона баррелей в сутки, когда танкеры следуют между Атлантическим и Индийским океанами.

Таким образом, мировая нефтяная логистика во многом зависит от нескольких стратегических морских проходов. Любые конфликты, блокировки или перебои в этих точках способны быстро повлиять на глобальные энергетические рынки и стоимость нефти.

