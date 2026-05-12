12 мая, 12:47
Татьяна Зайцева
Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.

Графический абстракт к исследованию, посвященному влиянию чеснока на мух и комаров / © Cell

Чеснок (Allium sativum), одно из древнейших культурных растений на земле, еще в Древнем Египте применяли не только в кулинарии или в сакральных целях, но и как лекарственное средство, в первую очередь для борьбы с инфекциями и паразитами. Чеснок широко использовали в медицине Древнего Китая, Древнего Рима, Древней Греции. В европейском Средневековье им отгоняли злых духов, вампиров и чуму, лечили раны и инфекции.

В Новое время выяснилось, что чеснок содержит органические вещества, обладающие антисептическими, противогрибковыми, инсектицидными свойствами. Например, люди заметили, что чеснок можно использовать в качестве природного репеллента, отпугивающего летающих насекомых. Кроме того, садоводы-любители годами применяют чесночные настои и отвары для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Группа биологов из Йельского университета (США), статья которых опубликована в журнале Cell, раскрыла причину, почему чеснок не пользуется любовью крылатых насекомых. Как установили ученые, на комаров и мух одно из соединений, содержащихся в чесноке, действует как своего рода противозачаточное средство.

Это открытие ученые сделали практически случайно, изучая в рамках другого проекта рецепторы и нейронные цепи, которые управляют репродуктивным поведением насекомых. В качестве модельного организма использовались плодовые мушки дрозофилы.

Поскольку дрозофилы обычно спариваются на плодах, исследователи предположили, что, возможно, во фруктах или овощах есть что-то, что действует как афродизиак и стимулирует их спаривание. Поэтому ученые приготовили пюре из 43 разных фруктов и овощей и организовали для плодовых мушек своего рода шведский стол.

Вопреки ожиданиям, ни одно из предложенных дрозофилам блюд не повысило активность их спаривания, но в процессе экспериментов выяснилось другое. Пюре из чеснока обладает прямо противоположным эффектом: дрозофилы, которые попробовали это пюре, полностью прекратили спариваться и откладывать яйца.

Во время дальнейших экспериментов исследователи неоднократно перепроверили эту реакцию у плодовых мух. Оказалось, что чеснок на 100 процентов блокирует размножение не только у дрозофил, но и у мух цеце, а также у комаров рода Aedes — переносчиков желтой лихорадки, лихорадки денге и вируса Зика.

Как установили ученые, отпугивающий фактор для крылатых насекомых — не запах, а вкус чеснока, именно присутствие в нем диаллилдисульфида. Это химическое вещество подавляет оба вида поведения — и спаривание, и откладывание яиц, причем воздействует в основном на самок.

За обнаружение диаллилдисульфида отвечает сенсорный рецептор TrpA1, расположенный во вкусовых органах насекомых. TrpA1 в ответ на присутствие этого вещества запускает каскад нейронных и генетических реакций, который в итоге приводит к изменениям в поведении насекомых — к избеганию чеснока, а также к прекращению размножения.

Что интересно, к чесноку оказались совершенно равнодушны осы. Поначалу ученых это озадачило, пока не выяснилось, что у ос нет рецепторов TrpA1.

Диаллилдисульфид применяется в качестве компонента различных пищевых добавок, именно это соединение придает продуктам чесночный аромат. Ученым предположили, что это вещество также можно широко использовать в качестве безопасного для окружающей среды, доступного и недорогого средства для борьбы с переносчиками болезней и сельскохозяйственными вредителями.

Комментарии

43 минуты назад
Всё-таки работает против вампиров!
