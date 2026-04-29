Слушатели узнают, что было до нервной системы и как из хаоса химических сигналов родился разум.

О мероприятии

Вообразите многоклеточное существо, у которого нет ни рта, ни желудка, ни мышц, ни нервной системы. Оно не спит, не имеет формы и медленно скользит по поверхности со скоростью полмиллиметра в минуту. Это трихоплакс — одно из самых примитивных многоклеточных животных на Земле. Изучая его «танец», ученые пытаются разгадать одну из главных тайн эволюции: как и когда возникла нервная система?

Почему у трихоплакса нет нейронов, но есть рецепторы к глутамату и ГАМК — главным нейромедиаторам человеческого мозга? И что это говорит о происхождении нашего внутреннего мира? Ответы на эти и многие другие вопросы даст биолог Михаил Александрович Никитин.

Расписание Кутузовский пр-кт, д. 34 стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно