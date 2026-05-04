Лекция
Кровь, хлеб и чудеса: как жил средневековый театр

Слушатели узнают про эволюцию средневекового театра.

14 мая, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

Средневековый театр часто считают «темной» прелюдией к Возрождению, но на деле это — яркая, публичная и глубоко городская традиция, где священное и смеховое существовали бок о бок. В отличие от античного или придворного театра, он разворачивался на площадях, его актерами были ремесленники, а зрителями — весь город.

Театр вышел из церкви: начавшись с кратких литургических драм, он быстро перешел в городское пространство, где ремесленные цеха взяли на себя одновременно роль продюсеров и исполнителей. Так сложились три основных жанра: Мистерия (библейская эпопея на площади), моралите (аллегорическая драма о выборе между добродетелью и пороком) и фарс (гротескная комедия быта). Они охватывали все темы — от Страшного суда до обманутого мужа — и не противостояли друг другу, а составляли единый театральный мир.

Особую роль играли сценические чудеса. Чтобы зримо воплотить библейские события — воскрешение, небесные явления, адские муки — мастера изобретали примитивную, но эффектную машинерию: подъёмники для ангелов, дым и огонь для ада, внезапно раскрывающиеся «небеса». Эти решения требовали не только технической смекалки, но и «режиссерского» замысла: именно здесь впервые возникает идея «концептуальной постановки», где каждая деталь — от расположения декораций до темпа действия — служит единому смысловому замыслу.

Историк театра Иванова Анастасия проследит эволюцию средневекового театра, рассмотрит его жанры и сценические приемы, а также обсудит, почему этот опыт остается значимым для современной театральной мысли.

# Европа
# история
# Средние века
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

2 мая, 15:53
Татьяна Зайцева

Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.

1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Kostya Br
5 минут назад
Андрей, тут только у кого есть доказанные запасы, Норвегия на 20м месте 1.8 трлн

Топ-10 мировых лидеров по запасам природного газа

Тиберий Нерон
1 час назад
Светлана, ваши предки всего лишь 2,5тыс лет назад были дикими людоедами андрофагами, ничем не отличались от неандертальцев! И каким боком вы себя

Рейтинг: старейшие государства мира

Max Vostreeck
1 час назад
Николай, вау. У украинцев новый тренд. Новая "отмазка" типа, "это всё придумал Черчель во семнадцать году". Майдан -проект Кремля. Одесса 2мая-проект

Рейтинг: старейшие государства мира

Serhii Feofanov
1 час назад
Игорь, Я бы выше по сервису над Стамбулом поставил Бангкок.

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Daniil Ka
1 час назад
7536 год у нас по древнеславянскому, Русь самое древнее государство

Рейтинг: старейшие государства мира

Тиберий Нерон
1 час назад
Азамат, не только! Их хозяевами еще были готы, гунны, авары булгары, хазары, викинги, с 1917г иудей!

Рейтинг: старейшие государства мира

Златан Добрович
2 часа назад
Myname, Эйнштейн вообще математиком был и, то что касаемо физики толком не понимал и лобировал уже в пендостане интересы своих друзей жидов и

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Олег Решетов
2 часа назад
Огородить пустыню забором и назвать это "аэропорт" очень сомнительное достижение. И какое "развитие" саудиты прогнозируют-увеличение потока

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Николай Бондарь
3 часа назад
Дмитрий, эта шутка,созданная Кремлём,не имеющая ничего общего с правдой, и рассчитанная на самых тупых, каждый раз находит последователей. Что

Рейтинг: старейшие государства мира

Doker K
3 часа назад
Аэропорт Хамад в Дохе номер один.

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Alek K
5 часов назад
Древнегреческая ночь и ражрушенная планета Фаетон

Рейтинг: старейшие государства мира

Alek K
5 часов назад
Не забывайем блокаду Ленинграда 872 дня!, все ходили стройно выжили не все!, пайки дилили поровну!! Кто меру знает тот всегда помнит!

Исследования объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют 

Апарно Ларен
6 часов назад
Хотя вы некто и нечего от вас не зависит но скажу правду о истории Месопотамия самое первое империя или как королевство самы мучаетесь так потом

Рейтинг: старейшие государства мира

Эдуард Егоров
6 часов назад
Сергей, в России два двигателя разных по конструкции разрабатывают. Почему вы считаете что в России не разрабатывают, все там нормально,

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Эдуард Егоров
6 часов назад
Elusive, в Росси разрабатывают два двигателя по разным технологиям. Так что не умничай, . Все это делают сейчас в России, и мы от США не отстаём.

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Alek K
6 часов назад
Tommy, хорошо или хораша!, свё это, вокруг да около!? Космический мусор;, помойка + кибенивоздух

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Азамат
7 часов назад
Смешно читать комментарии братьев славян,успакойтесь вы уже,в 95% вас течет кровь половцев и монгол!🤣

Рейтинг: старейшие государства мира

Алексей Градский
7 часов назад
Возможно,атмосферное давление было выше, что позволяло кислороду обеспечивать более крупные организмы? Раз уж он свободно перемещается без

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Hrachya Ohanjanyan
8 часов назад
Ingwar, откуда там взялись зерновые? И потом,есть критерии считать общность государством или ещё не государство

Рейтинг: старейшие государства мира

Любовь С.
8 часов назад
Sam, в стволовых клетках хроматин в среднем действительно более доступен. В работе, однако, ключевой результат чуть шире: сами нуклеосомы почти

ДНК оказалась почти всегда частично открытой

