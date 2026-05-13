Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Новый рейтинг, составленный Global Firepower, сравнивает крупнейшие армии мира по численности действующего военного персонала по состоянию на апрель 2026 года.

Крупнейшей армией мира располагает Китай — около двух миллионов военнослужащих. При этом КНДР располагает почти такой же по численности армией, как и США, несмотря на население более чем в десять раз меньше. Вооруженные силы Китая остаются крупнейшими в мире благодаря огромному населению страны и многолетней программе военной модернизации.

Индия занимает второе место с 1,4 миллиона военнослужащих, что отражает как масштаб населения страны, так и ее постоянные региональные угрозы безопасности. Тем временем США поддерживают численность армии на уровне примерно 1,3 миллиона человек, одновременно располагая крупнейшим оборонным бюджетом в мире.

КНДР остается одной из наиболее милитаризованных стран. При населении около 27 миллионов человек в армии служат примерно 1,3 миллиона — почти 5% всего населения страны. Такой акцент на военной мощи объясняется десятилетиями международной изоляции и сохраняющейся напряженностью на Корейском полуострове.

К государствам с необычно крупными вооруженными силами относительно численности населения относятся Тайвань и Эритрея — обе страны находятся под серьезным региональным давлением в сфере безопасности.

Большое население само по себе еще не гарантирует крупную армию. Например, Индонезия и Бразилия имеют население свыше 200 миллионов человек каждая, однако численность их действующих вооруженных сил не превышает 450 тысяч военнослужащих. Хотя демография играет важную роль в формировании армии, не меньшее значение имеют геополитические приоритеты, региональные конфликты и уровень угроз национальной безопасности.