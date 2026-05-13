Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Парижский небоскреб, меняющий форму в зависимости от точки обзора, достиг проектной высоты
Скандально известный небоскреб Tour Triangle в Париже, спроектированный швейцарским бюро Herzog & de Meuron, достиг своей максимальной высоты — 180 метров.
Новая 42-этажная башня стала третьим по высоте зданием в пределах Парижа, уступая только Монпарнасу и Эйфелевой башне. При этом, вероятно, она сохранит этот статус надолго: в 2023 году мэр Парижа Анн Идальго вновь ввела запрет на строительство небоскребов в городе.
О достижении проектной высоты представители Herzog & de Meuron сообщили в соцсетях назвав будущий небоскреб «пространством для всех».
«Здание достигло полной высоты, и его силуэт теперь занял свое место в панораме Парижа — новое присутствие среди городских осей и исторических памятников», — заявили архитекторы.
Архитекторы назвали проект связующим звеном между Большим Парижем и историческим центром города как для парижан, так и для туристов со всего мира.
Трапециевидный Tour Triangle спроектирован так, чтобы из центра Парижа выглядеть тонкой вертикальной башней, а с востока и запада раскрывать свою треугольную форму во всю ширину.
Такая геометрия, по замыслу архитекторов, не только создает выразительный силуэт, но и улучшает обзор из внутренних помещений; уменьшает площадь тени, падающей на соседние здания. Внутри разместятся: гостиница, офисные пространства, магазины, рестораны и конференц-центр. Всю южную сторону фасада покроют фотоэлектрические панели для выработки солнечной энергии.
Нынешний этап стал итогом почти двадцатилетней истории проекта. Herzog & de Meuron начали работу над башней еще в 2006 году. Однако высотное строительство традиционно вызывает в Париже ожесточенные споры, поэтому проекту пришлось пройти через многочисленные судебные процессы, общественные протесты и согласования. В итоге строительство стартовало лишь в 2022 году.
Наряду с башнями Tours Duo архитектора Jean Nouvel, проект Tour Triangle стал одной из причин возвращения строгих ограничений по высоте застройки. Первоначальный лимит в 37 метров действовал в Париже с 1977 по 2010 год. Затем мэр Бертран Деланоэ отменил его, разрешив строительство офисных башен высотой до 180 метров и жилых зданий до 50 метров. Позднее Анн Идальго восстановила ограничения в рамках более широкой «биоклиматической» стратегии развития города. По ее словам, этот план должен помочь Парижу оставаться «привлекательным и комфортным в ближайшие годы несмотря на ускоряющееся повышение температуры».
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Декабря, 2016
Главные загадки Второй мировой войны
24 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 2)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии