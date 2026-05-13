Психоделики помогли вылечить депрессию

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine, показало, что ЛСД увеличивает упорядоченность белого вещества в мозге людей с депрессией. Такой вывод сделали по показателю фракционной анизотропии, то есть способности воды течь в мозге только вдоль нервных волокон. Эти изменения связали с улучшением депрессивного состояния на протяжении как минимум 12 недель.

При депрессии в белом веществе происходит снижение анизотропии и повышение его дезорганизации. Анизотропию определяют с помощью диффузионной магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая анализирует параметры проникания воды в ткани мозга. В исследовании МРТ сделали 35 пациентам дважды: за неделю до первой дозы и примерно через неделю после второго введения. Оказалось, что положительные изменения затронули группу людей, принимавших высокие дозы ЛСД (100-200 микрограммов), в отличие от низких (по 25 микрограммов).

Изменения зафиксировали в зонах белого вещества, отвечающих за эмоциональную регуляцию и связь между отделами мозга. Так, это внутренняя и наружная капсулы мозга, сагиттальный слой, а также области свода и конечной полоски stria terminalis.

Изменения в мозге после терапии с помощью психоделика. Зеленым отмечено белое вещество / © Mihai A. et al., Cell Reports Medicine, 2026

При этом группы не отличались по исходным показателям анизотропии, а возраст и пол не оказали влияния на результат. То есть структурные изменения в мозге произошли непосредственно из-за терапии. Более того, тяжесть депрессии тоже не объяснила такой ответ на лечение.

Авторы научно работы отметили, что различия в анизотропии сами по себе могут отражать разные процессы. Но вместе с доклиническими исследованиями такой эффект говорит в пользу нейропластичности мозга. Чем более пластичен мозг, тем он менее «депрессивен».

Интересно, что улучшения структуры белого вещества предсказывали долгосрочный эффект от терапии. Участники, у которых анизотропия повысилась сильнее, чувствовали себя лучше даже через три месяца после окончания приема препарата. Причем эта связь становилась заметнее при более долгой терапии.

Исследователи также попытались понять, связан ли терапевтический эффект исключительно с изменениями в белом веществе. Как выяснилось, у тех, кто получал высокие дозы, перестройка мозга была теснее связана с улучшением настроения. Антидепрессивное действие ЛСД не сводится только к ярким ощущениям во время сеанса.

Увеличение анизотропии в белом веществе может оказаться биомаркером ответа на лечение депрессии. Значит, по этому параметру, возможно, смогут судить об эффективности терапии. И это позволит разрабатывать новые подходы к лечению депрессии.

Число участников в исследовании так или иначе невелико, и для окончательного подтверждения необходимы масштабные испытания с контролем плацебо. Кроме того, МРТ тоже имеет свои ограничения. Поэтому выводы делать пока рано, а заниматься самолечением — опасно.

