Психоделики помогли вылечить депрессию
ЛСД вызывает структурные изменения белого вещества мозга, связанные с долгосрочным улучшением состояния при депрессии. Причем эффект напрямую зависит от дозировок психоделика, выяснили авторы нового исследования.
Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine, показало, что ЛСД увеличивает упорядоченность белого вещества в мозге людей с депрессией. Такой вывод сделали по показателю фракционной анизотропии, то есть способности воды течь в мозге только вдоль нервных волокон. Эти изменения связали с улучшением депрессивного состояния на протяжении как минимум 12 недель.
При депрессии в белом веществе происходит снижение анизотропии и повышение его дезорганизации. Анизотропию определяют с помощью диффузионной магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая анализирует параметры проникания воды в ткани мозга. В исследовании МРТ сделали 35 пациентам дважды: за неделю до первой дозы и примерно через неделю после второго введения. Оказалось, что положительные изменения затронули группу людей, принимавших высокие дозы ЛСД (100-200 микрограммов), в отличие от низких (по 25 микрограммов).
Изменения зафиксировали в зонах белого вещества, отвечающих за эмоциональную регуляцию и связь между отделами мозга. Так, это внутренняя и наружная капсулы мозга, сагиттальный слой, а также области свода и конечной полоски stria terminalis.
При этом группы не отличались по исходным показателям анизотропии, а возраст и пол не оказали влияния на результат. То есть структурные изменения в мозге произошли непосредственно из-за терапии. Более того, тяжесть депрессии тоже не объяснила такой ответ на лечение.
Авторы научно работы отметили, что различия в анизотропии сами по себе могут отражать разные процессы. Но вместе с доклиническими исследованиями такой эффект говорит в пользу нейропластичности мозга. Чем более пластичен мозг, тем он менее «депрессивен».
Интересно, что улучшения структуры белого вещества предсказывали долгосрочный эффект от терапии. Участники, у которых анизотропия повысилась сильнее, чувствовали себя лучше даже через три месяца после окончания приема препарата. Причем эта связь становилась заметнее при более долгой терапии.
Исследователи также попытались понять, связан ли терапевтический эффект исключительно с изменениями в белом веществе. Как выяснилось, у тех, кто получал высокие дозы, перестройка мозга была теснее связана с улучшением настроения. Антидепрессивное действие ЛСД не сводится только к ярким ощущениям во время сеанса.
Увеличение анизотропии в белом веществе может оказаться биомаркером ответа на лечение депрессии. Значит, по этому параметру, возможно, смогут судить об эффективности терапии. И это позволит разрабатывать новые подходы к лечению депрессии.
Число участников в исследовании так или иначе невелико, и для окончательного подтверждения необходимы масштабные испытания с контролем плацебо. Кроме того, МРТ тоже имеет свои ограничения. Поэтому выводы делать пока рано, а заниматься самолечением — опасно.
Дистанционное зондирование из космоса выявило 280 гигантских каменных кругов, разбросанных по пустыне Атбай в Судане. Исследователи пришли к выводу, что это погребальные сооружения, оставленные исчезнувшей культурой скотоводов. Эти люди пасли здесь стада в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры, когда климат в пустыне был более влажным.
Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.
Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Февраля, 2022
Тест: на кого из знаменитых ученых вы похожи?
17 Июня, 2015
5 мифов о раке
23 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 6)
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии