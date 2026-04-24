SPHEREx впервые детально заснял гигантские скопления водяного льда в зоне активного звездообразования

Изображение SPHEREx охватывает область Cygnus X — гигантский комплекс, где из плотных облаков газа и пыли активно формируются новые звезды. На снимке водяной лед выделен ярко-синим цветом, переплетаясь с темными пылевыми потоками, среди которых мерцают точки недавно родившихся светил / © NASA / JPL-Caltech / IPAC / Hora et al.

На впечатляющем снимке, полученном новейшим космическим телескопом SPHEREx, видны огромные скопления водяного льда, протянувшиеся через один из самых бурных регионов звездообразования в Млечном Пути. Эти наблюдения дают представление о том, где во Вселенной зарождается и хранится вода — включая ту, что наполняет земные океаны.

Исследования показали, что эти ледяные «резервуары» состоят из молекул воды, углекислого газа и угарного газа — важнейших компонентов химии, способной в итоге привести к возникновению жизни. Ученые считают, что лед формируется на поверхности микроскопических пылевых частиц и представляет собой один из главных источников воды во Вселенной.

Более того, те же процессы, которые создают и сохраняют эти ледяные запасы, участвуют в формировании планетных систем. Это означает, что вода в океанах Земли и лед на кометах и других небесных телах, вероятно, имеют происхождение именно в подобных космических «колыбелях».

«Эти гигантские замерзшие структуры можно сравнить с межзвездными ледниками, которые способны доставлять огромные объемы воды в формирующиеся звездные системы. По сути, мы видим карту вещества, которое может «пролиться дождем» на молодые планеты и потенциально создать условия для жизни», — отметил ученый проекта Фил Корнгут из Калифорнийского технологического института (США).

Первоначально исследователи ожидали обнаружить лед лишь перед отдельными яркими звездами, где их свет подсвечивает вещество на пути. Однако результаты оказались куда более масштабными.

К удивлению ученых, телескоп зафиксировал рассеянный фоновый свет, проходящий сквозь целые пылевые облака вдоль галактической плоскости — области, где сосредоточена основная масса звезд, газа и пыли Млечного Пута. Это позволило получить детальную картину распределения льда в пространстве.

Работа подтверждает давнюю гипотезу о том, что межзвездный лед образуется на поверхности частиц пыли. При этом лед распределен неравномерно: он концентрируется в самых плотных облаках, которые защищают молекулы от разрушительного ультрафиолетового излучения молодых звезд, позволяя им сохраняться миллионы лет.

По мере продолжения миссии SPHEREx, рассчитанной на два года обзора всего неба, ученые рассчитывают создать еще более точную карту распределения воды и других молекул, таких как углекислый газ, в нашей галактике — и понять, как на них влияет уровень излучения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.