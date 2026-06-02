Менструальную кровь проверили на способность восстанавливать кожу

Исследователи долгое время игнорировали в своих работах женское тело и в частности менструальную кровь. Лишь в последние десятилетия ученые стали изучать свойства менструальной крови, в том числе ее способность восстанавливать раны.

В 2018 году ученые из Австралии решили выяснить, может ли менструальная кровь помочь в восстановлении тканей. Результаты опубликованы в The FASEB Journal.

Как пояснила руководитель исследования Джемма Эванс из Гудзоновского института медицинских исследований в Мельбурне, в организме человека почти нет тканей, которые заживали бы без образования рубцов так же эффективно, как матка. Каждый месяц в матке происходит цикл повреждения и регенерации тканей, причем процесс восстановления оказывается очень эффективным.

Ученые обнаружили, что белки в менструальной жидкости имеют более сложный состав по сравнению с плазмой, полученной из крови. Авторы предположили, что именно это играет важную роль в восстановлении.

Эванс рассказала, что ученые провели эксперименты на ранах в клетках человеческой кожи. Плазма из менструальной жидкости приводила к полному заживлению — до 100% за 24 часа. При использовании обычной плазмы крови раны заживали примерно на 40%.

В 2025 году ученые из Китая выяснили, что менструальную кровь можно использовать в диагностике. Они предложили использовать ее в качестве неинвазивного способа выявления биомаркеров эндометриоза, рака шейки матки и других гинекологических состояний.

По сравнению с традиционными цервикальными мазками тест на основе менструальной крови достигал чувствительности 97,7%. Также анализ позволил выявлять дополнительные генотипы вирусов папилломы человека и множественные инфекции.

Исследователи из Пенсильванского университета разработали устройство для домашнего использования, которое позволяет обнаружить в менструальной крови белок, связанный с развитием эндометриоза. При этом устройство находит этот белок с чувствительностью в пять раз выше лабораторных методов.

В 2007 году ученые выяснили, что менструальная кровь может быть ценным источником для клеточной терапии на основе стволовых клеток. Доклинические и клинические исследования показали эффективность стволовых клеток, полученных из менструальной крови, в том числе при лечении бесплодия, повреждений кожи и неврологических заболеваний. Например, исследование 2023 года показало, что внутривенное введение таких стволовых клеток снижало воспалительный ответ в мозге мышей с экспериментально вызванным нейровоспалением.