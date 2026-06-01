Инфографика: страны-лидеры по площади коралловых рифов
Индонезия и Австралия считаются мировыми лидерами по площади коралловых рифов. На эти две страны приходится самый большой в мире массив коралловых экосистем, что подчеркивает критическую экологическую значимость Индо-Тихоокеанского региона на фоне растущих угроз морским экосистемам — изменения климата и загрязнения.
Согласно данным, собранным аналитической платформой Seasia Stats, Индонезия занимает первое место в мире с оценочной площадью коралловых рифов 51 020 квадратных километров, незначительно опережая Австралию, где этот показатель составляет 48 960 квадратных километров.
Эти цифры отражают колоссальные масштабы рифовых систем в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, которые морские ученые единодушно признают глобальным центром кораллового биоразнообразия.
Австралийский рифовый массив на 90% представлен Большим Барьерным рифом — крупнейшей в мире системой коралловых рифов, протянувшейся более чем на 2300 километров вдоль северо-восточного побережья страны. ЮНЕСКО характеризует этот риф как одну из самых биологически разнообразных экосистем Земли, служащую домом для тысяч морских видов.
Рифы Индонезии образуют значительную часть так называемого Кораллового треугольника — морского региона, охватывающего части Юго-Восточной Азии и Тихого океана, который природоохранные организации часто называют «морской Амазонкой» из-за его исключительного биоразнообразия.
Филиппины занимают третье место в мире с площадью рифов более 25 000 квадратных километров, за ними следуют Франция, Папуа — Новая Гвинея и Фиджи. Столь значительная площадь рифов у Франции объясняется в первую очередь её заморскими территориями в Тихом и Атлантическом океанах, включая Новую Каледонию и Французскую Полинезию.
В число других стран с крупнейшими рифовыми зонами входят Мальдивы, Саудовская Аравия, Маршалловы Острова и Индия.
Морские исследователи отмечают, что коралловые рифы — одни из самых ценных экосистем планеты, несмотря на то, что они покрывают менее 1% океанского дна. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), рифы служат средой обитания примерно для 25% всех морских видов на том или ином этапе их жизненного цикла.
Коралловые рифы приносят также огромную экономическую выгоду — через туризм, рыболовство и защиту береговых линий. Институт мировых ресурсов (WRI) подсчитал, что сотни миллионов людей по всему миру напрямую зависят от рифов в вопросах продовольственной безопасности, занятости и защиты от штормов.
Однако ученые предупреждают: коралловые экосистемы становятся все более уязвимыми перед лицом повышения температуры океана, связанного с изменением климата. Массовое обесцвечивание кораллов, вызванное морскими волнами тепла, участилось в последние десятилетия — включая эпизоды сильного обесцвечивания, затронувшие Большой Барьерный риф и рифы по всей Юго-Восточной Азии.
Международная инициатива по коралловым рифам (ICRI) и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) предупредили, что продолжение глобального потепления может уничтожить значительную часть коралловых рифов мира в течение нескольких десятилетий, если выбросы парниковых газов не будут существенно сокращены.
Загрязнение, хищнические методы рыболовства, прибрежное освоение земель и закисление океана также ускоряют деградацию рифов во многих регионах.
Эксперты в области охраны окружающей среды отмечают, что страны с обширными рифовыми системами сталкиваются с растущим давлением: им приходится искать баланс между экономическим развитием, туризмом и морской консервацией по мере того, как климатические риски усиливаются.
Главный вывод, который все четче вырисовывается из этих данных, заключается в том, что коралловые рифы — это не только экологическое сокровище, но и критически важные экономические и природные активы, чье выживание в ближайшие десятилетия может оказаться в огромной степени зависимым от глобальных мер по борьбе с изменением климата.
