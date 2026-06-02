Слушатели узнают, как результаты подводных экспериментов уже применяются в космических программах.
Заслуженный испытатель космической техники, специалист по подготовке космонавтов Максим Алексеевич Зайцев расскажет, как экстремальные условия океанских глубин помогают моделировать задачи, стоящие перед космонавтикой, — от отработки внекорабельной деятельности до тестирования систем жизнеобеспечения. Лектор рассмотрит путь развития подводных исследовательских станций — от проектов Жака-Ива Кусто до современных комплексов — и разберет, почему эти объекты стали ключевыми полигонами для тренировки астронавтов и проверки технологий будущего.
Особое внимание лектор уделит прямым аналогам условий: изоляции, ограниченности ресурсов, работе в специальных костюмах и реагированию на нештатные ситуации. Слушатели узнают, как результаты подводных экспериментов уже применяются в космических программах, а также оценят перспективы использования подводных технологий для освоения Луны и Марса.
Проспект Вернадского, 96
