Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров
Во время раскопок в римском лагере в Йорке (Англия) нашли стеклянную колбу, поразительно напоминающую древнеегипетские флаконы для кохля — традиционную черную подводку для глаз. Не исключено, что это средство макияжа пользовалось популярностью и у римских солдат.
Кохль (сурьма, кайал, каджал) — черный пигмент, который на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной Азии, Индии, Иране на протяжении тысячелетий и по сей день традиционно используют в качестве подводки для глаз и женщины, и мужчины.
В разных регионах рецептура изготовления кохля различалась. В состав могли входить сажа от сжигания растений, различные растительные масла и продукты животного происхождения, а также растертые в пыль минералы, в том числе сурьма, свинец, кремнезем.
Как считается, кохль появился в Древнем Египте, затем эта косметическая практика распространилась на Аравийском полуострове, в Персии и Месопотамии. Древних египтян часто изображали с черной подводкой для глаз, один из примеров — знаменитый бюст царицы Нефертити.
Глаза подводили не только для красоты. Считалось, что кохль защищает глаза от болезней, солнечного света, ветра и песка. Кроме того, подводка имела символический и ритуальный характер.
В Древнем Египте кохль хранили в характерных небольших стеклянных сосудах, которые часто находят при раскопках на территории современных Египта и Судана (Древняя Нубия). За пределами этого региона до сих пор находили всего несколько древнеегипетских бутылочек для кохля.
Однако более 40 лет назад, в 1983-1984-х, в Йорке (Англия) во время раскопок на берегу реки Уз археологи нашли стеклянную колбу, датируемую концом II века нашей эры. Значение этой находки стало ясно лишь сейчас.
Хиллари Кул, британский археолог, специалист по стеклу римского периода, разбирая свой архив, заметила, что стеклянная колба из Йорка имеет поразительное сходство с египетской бутылочкой для кохля. Это делает ее первым и единственным подобным артефактом, найденным в римской Британии на сегодня.
Место, где обнаружили сосуд, в конце II века было частью мусорной свалки, на которую сваливали мусор из римского военного лагеря, находившегося на противоположном берегу реки. Как отметила Кул в своей статье, опубликованной в журнале Britannia, колба из Йорка резко отличается от большинства других римско-британских стеклянных сосудов. Она окрашена в сине-зеленый цвет с серебристым переливом и темными пятнами от выветривания, что нетипично для другого стекла этого периода, которое сохранило прозрачность.
Кроме того, у римских бутылок обычно более тонкие стенки, внутреннее углубление повторяет внешнюю форму сосуда. Чего нельзя сказать о бутылочке из Йорка — внутреннее углубление у нее имеет цилиндрическую форму.
В I и II веках нашей эры египетские стеклодувы изготавливали два типа флаконов: один с внутренним полым углублением, повторяющим внешнее, и другой — с цилиндрическим внутренним полым углублением, как у йоркской бутылки. Такие флаконы обычно использовали для хранения кохля, поскольку при цилиндрической форме подводку легко и удобно извлекать из бутылочки с помощью палочки-аппликатора.
Именно такие флаконы для кохля, датируемые I-II веками нашей эры, археологи в больших количествах находят по всему Египту, в том числе на месте древнеегипетских военных объектов. По мнению Кул, флакончик для кохля из Йорка мог привезти с собой римский солдат, который либо был египтянином, либо провел значительное время в Египте, переняв некоторые местные обычаи, включая использование подводки для глаз.
Эта находка проливает свет на личные привычки и культурную самобытность людей, живших и служивших на окраинах Римской империи, отметила исследователь. Кроме того, флакончик для кохля побуждает пересмотреть наши представления о внешности римских солдат. «В конце концов, нанесение подводки для глаз — не та привычка, которая обычно ассоциируется с римской армией», — добавила Кул.
