  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 июня, 09:52
Александр Березин
265

Сверхмассивные черные дыры назвали крупнейшим производителем планет во Вселенной

❋ 4.8

В популярной литературе сверхмассивные черные дыры чаще всего представляют как разрушители звезд и планет. Авторы новой работы попробовали рассчитать, что на самом деле происходит в окрестностях таких объектов и пришли к противоположному выводу.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
Новая работа дает основания полагать, что вокруг действительно крупных черных дыр могут образоваться миллионы планет — и даже больше / © Paramount Pictures

Черные дыры при рождении имеют массу в несколько Солнц и огромную плотность — в одной чайной ложке их объема в среднем более миллиарда тонн. Поэтому падающий в нее человек у горизонта событий получил бы разницу между ускорением для его ног и головы в миллионы g — то есть на деле был бы разорван задолго до попадания в черную дыру.

Сверхмассивные черные дыры — совсем другая история. По мере роста массы дыры ее плотность резко снижается. Средняя плотность сверхмассивной ЧД в центре нашей Галактики, например, примерно равна воде. Поэтому разница между ускорением свободного падения для ног и головы человека в окрестностях такого объекта будет измеряться в десятитысячных земной силы тяжести, и он попадет в спокойную черную дыру абсолютно целым. Психологически объяснимо, что представления о малых черных дырах переносят на большие. Поэтому когда вокруг все той же сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики нашли признаки звезд и планет, их сразу стали обсуждать как жертв черной дыры.

Авторы новой работы, которую выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, попробовали рассчитать, что конкретно будет происходить в окрестностях активных ядер галактик — то есть там, где черная дыра очень активно влияет на происходящее, очень быстро поглощая материю и этим создавая вокруг себя аккреционный диск большой светимости. Из-за нагрева частиц диска соударениями, он светится в разных диапазонах. От этого излучения часто ионизируется окружающий газ и резко меняется динамика притока-оттока материи от всего галактического ядра. На первый взгляд, здесь роль ЧД должна быть особенно разрушительной — слишком уж велика энергия происходящих здесь процессов.

В то же время именно излучение от таких объектов упрощает астрономам наблюдения за происходящим. А это позволяет собрать больше информации для моделирования происходящих там процессов. Проведя такое моделирование, ученые выяснили, что температуры во внешних частях дисков вокруг активных ядер галактик очень похожие на те, что есть в протопланетных дисках вокруг молодых звезд. При них должна активно идти конденсация вещества, провоцирующая процессы образования планет — причем с темпами существенно более высокими, чем вокруг обычных звезд.

Фактически авторы пришли к выводу о том, что там должны массово возникать газовые гиганты и похожие на них объекты — а также маломассивные звезды. Общее число планетезималей («зародышей» планет, остатки которых в Солнечной системе представлены частью астероидов) в симулировании достигало десятков миллионов для одного активного ядра галактики.

Исходя из этого, исследователи назвали активные ядра галактик «крупнейшим производителем планет во Вселенной», имея в виду, по всей видимости, не долю среди всех планет, а число планет, порожденных одним объектом того или иного рода. Звезда действительно не может вырастить сотни миллионов настолько крупных «планетных» семян, подобных тем, что описали авторы работы.

В результате роста тел из этих «зародышей» образовывались планеты с массой от Земли до суперюпитера. Время удвоения их массы оказалось очень низким — от тысячи до 10 миллионов лет. Неудивительно, что в ряде случаев образовывались и небольшие звезды.

Но самым экзотическим результатом расчетов оказался своего рода «макет звезды». Согласно моделированию, в ряде случаев рядом с активной сверхмассивной черной дырой может собираться объект с массой, как у полноценной звезд. Только состоять он будет не из водорода и гелия, как обычная звезда, а в основном из пыли (в тех зонах протопланетного диска, где излучение от активного ядра галактики привело к дефициту газа). В теории такие «пылевые звезды» не могут поддерживать термоядерные процессы, то есть будут своего рода «суперпланеты», таких больших масс, которые до новой работы считались недостижимыми для планет вообще.

Основной частью их материала будут силикаты. Однако при огромной массе они должны плохо терять тепло от распада радиоактивных изотопов типа алюминия-26 и так далее. За счет этого такие «суперпланеты» будут нагреваться до тысяч градусов. В итоге их силикатная оболочка расплавится и станет лавой, покрывающей все небесное тело сплошным океаном. Газовая оболочка через какое-то время должна быть потеряна полностью, но сам лавовый океан может оказаться долгоживущим. Если эта часть расчетов верна «суперпланеты» должны вращаться в тороидальных скоплениях вокруг активных ядер галактик в виде огромных сфер, покрытых лавой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Мозг-компьютер: материализация мысли
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Искусство Франции XVII века
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Минералогическое путешествие к Белому морю
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
1 июня, 10:35
Лена

Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.

Биология
# белки
# вакцинация
# вирус
# инфекции
# клещи
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

НИУ ВШЭ
# медицина
# нейрохирургия
# операция
# эпилепсия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, какие звуки русского языка люди считают «острыми» и «круглыми»

    2 июня, 10:36

  2. Сверхмассивные черные дыры назвали крупнейшим производителем планет во Вселенной

    2 июня, 09:52

  3. Неандертальская ДНК сделала человека уязвимее к хроническим вирусам

    2 июня, 09:32

  4. Тихоходки высушили себя, чтобы пережить высокие температуры

    2 июня, 09:00
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

my escalinda
24 минуты назад
Очень интересное исследование, классный пример того, как язык напрямую отражает историю и социальные процессы. Особенно впечатляет, что ученым

Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка

Kate Kova
1 час назад
Где ссылка на источник?

Тихоходки высушили себя, чтобы пережить высокие температуры

Артём Шарыгин
1 час назад
Роботы и умные фабрики — интересно, а где люди в будущем будут брать деньги на продукцию, изготовляемую безлюдными фабриками? В будущем вакансий

NVIDIA представила уникальную комплексную платформу для гуманоидных роботов, роботакси и «умных» фабрик

Я Всё
2 часа назад
ром, а ты еще что за матрац обоссаный? Кацапы - это члены твоей семьи или кто? Объясни.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Станислав По
2 часа назад
таоатата, вот и пусть эта агрессивная бензоколонка - США помалкивает и не учит никого жить.

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Carlson Roy
3 часа назад
Интересно задуматься о том, как будущие водные пути могут повлиять на геополитическую динамику! Заставляет задуматься https://snowrider-game.io , а что если

Пролив будущего: власть над ним определит судьбу мира через 250 миллионов лет

ром сок
4 часа назад
Денис, почему нет, скинут коммуняк и все у них будет норм вот сырьевая бензоколонка имеет ещё меньше шансов ....с чокнутым политбюро дегенератов

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Я, думать не твое , кацапы дохнут ещё шустрее хихлов ...хотя вонючки типа тебя ещё есть

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Андрей, ставлю на чёрное , рабсияния падёт раньше ...

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Baca, так и рабсиянии накинул те же 5 лет ...сомнения что она выдержит и давление и самоубийственную бойню что развязала

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Инна, и зачем нам больше народа ,какой смысл....?если то что есть московский режим не способен ни сохранить ни обеспечить....

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Black, да это очень плохо а вот рассказывать как народонаселение увеличить одновременно уничтожая его на бойне как в у нас в раше это просто

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

ром сок
4 часа назад
Анатолий, бывшие укры лижущие сапог иудо расеянского империализма забавны

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

таоатата аььаьаь
7 часов назад
Станислав, Удивишься насколько компании в РФ связаны с оборонкой? Или, наконец-то, начнешь использовать мозги и поймёшь что это и так понятно, что

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Junibox
10 часов назад
Alexander, У них есть и хорошие производства ,а есть подвальные . Так вот хорошие могут по качеству не уступать , а на левак есть и плохое . У меня был

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Junibox
10 часов назад
Ayan, Казахстанская сталь уходит в Китай за дарма , как возможно и из многих республик . Казахстанские вторчерметы точно принимают и везут в Китай. В

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

таоатата аььаьаь
11 часов назад
Van, Пивасика иди хлопни и успокойся, а то мозги от алкоголя, как я вижу, сгнили.

Во всем мире любить стали меньше

Евгений
11 часов назад
Серж, этрусски -эллины?🤣Больше такого не говорите. И Греки не могли этого говорить. Возможно вы перепутали с римлянами.Они много что переняли у

Система письма в Европе и соседних странах 

Имя Фамилия
11 часов назад
Буддийские традиции? Ну то есть логика такая: Буддизм - буддийский, туризм - турийский, оккультизм - оккультийский, маразм - марайский. Так, да? Или

Ученые обнаружили запрещенные погребальные обряды китайского Средневековья

Сяоми Редми
12 часов назад
ФЫВАПРОЛДЖ !

Инфографика: раскладка клавиатуры в европейских странах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно