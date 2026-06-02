2 июня, 11:01
Игорь Байдов
Археологи нашли первое свидетельство насилия над женщиной у лангобардов 

Исследователи изучилили скелет лангобардки, которая жила примерно между 590 и 630 годами на севере Италии, и обнаружили на ее черепе две травмы, нанесенные острым и тупым предметами. Обе раны успели зажить, поэтому ученые пришли к выводу, что девушка выжила после нападения. Наиболее вероятным объяснением посчитали межличностное насилие. Ранее подобные травмы фиксировали только на мужских скелетах. Теперь выяснилось, что женщины в древнегерманском обществе лангобардов тоже становились жертвами насилия со стороны мужчин-соплеменников.

Скелет женщины
Скелет Т46 с черепно-мозговыми травмами. Темным цветом обозначены кости, которые сохранились / © Valentina Martinoia

Лангобарды — древнегерманское племя, которое в период Великого переселения народов вторглось в Италию и основало там Лангобардское королевство. Оно просуществовало два века — с VI по VIII, после чего его завоевали франки. 

В раннесредневековых источниках лангобардов называют свирепыми воинами. Когда в 568 году под руководством короля Альбоина они пришли в Италию, византийские и церковные авторы описывали их как жестоких захватчиков, разоривших города и сельские области. Франкский историк VI века Григорий Турский изображал их опасными и агрессивными варварами. В папских документах периода их вторжения также встречаются жалобы на насилие, грабежи и захват земель.

В лангобардских захоронениях VI-VII веков археологи неоднократно находили оружие и человеческие останки со следами насилия. Однако все известные случаи таких травм относились исключительно к мужчинам. Часть повреждений они получили в результате межличностных разборок внутри сообщества. Иными словами, по археологическим данным создавалось впечатление, что во время межличностных разборок физическому насилию подвергались исключительно мужчины.

При этом письменные законы лангобардов рисовали более сложную картину. В правовых документах подробно перечислялись наказания за нападения на женщин, а в некоторых текстах упоминали и самих женщин, участвовавших в конфликтах. В эдикте короля Ротари содержались шесть положений, посвященных насилию по отношению к женщинам. Они охватывали разные ситуации — от убийства жены мужем до случаев, когда женщины по собственной воле вмешивались в драки между мужчинами.

В одном из законов лангобардского короля Лиутпранда упоминались случаи, когда мужчины отправляли женщин на разборки вместо себя. Несмотря на подобные упоминания, археологи до сих пор не располагали физическими доказательствами того, что лангобардки действительно становились жертвами межличностного конфликта или участвовали в драках с мужчинами внутри своего сообщества. 

Переломный момент наступил после изучения останков женщины, получившей обозначение Т46. Археологи нашли ее в 2012 году на кладбище Ферровия в городе Чивидале-дель-Фриули, который был столицей первого герцогства лангобардов. 

Состояние останков оказалось крайне плохим. Более поздние захоронения частично разрушили могилу Т46, поэтому многие кости сохранились лишь фрагментарно. Изначально специалисты не смогли определить пол по традиционным антропологическим признакам и тогда прибегли к анализу белка амелогенина в зубной эмали. Результаты подтвердили, что останки принадлежат лангобардке. 

Во время изучения скелета команда итальянских археологов и палеоантропологов под руководством Валентины Мартинойи (Valentina Martinoia) из Университета Удине обнаружила на лобной кости два повреждения.

Первое — узкий рассеченный след на левой стороне. По его форме ученые поняли, что он появился после удара рубяще-колющим предметом, вероятно, его оставил скрамасакс — толстый боевой нож, которым пользовались германцы. По мнению исследователей, нападавший стоял прямо перед женщиной и нанес рубящий удар сверху вниз. 

Вторая травма оказалась не менее серьезной. Ученые зафиксировали оскольчатый перелом: вероятнее всего, он возник после удара тупым плоским предметом — скорее, камнем. Перелом оставил глубокую рану, которая загноилась. Следы воспаления сохранились на костях и свидетельствуют о тяжелом периоде восстановления. 

Обе травмы успели зажить. Это означает, что T46 пережила нападение и прожила после него еще некоторое время. Мартинойя и ее коллеги пришли к выводу, что в период восстановления женщина получала помощь и поддержку со стороны окружающих.

Захоронение
Захоронение Т46 (розовые пунктирные линии) обнаружили рядом с другими захоронениями: Т26 (синие пунктирные линии) иТ27 (зеленые пунктирные линии) / © Valentina Martinoia

По мнению авторов научной работы, опубликованной в журнале International Journal of Paleopathology, такое сочетание травм редко возникает при бытовых несчастных случаях. Форма ран, их расположение, характер краев повреждений типичны для конфликта с человеком. По словам Мартинойи, с большой долей вероятности T46 получила свои травмы в результате межличностного насилия — прямого столкновения с другим человеком, во время которого ей нанесли удары острым и тупым предметами.

Исследователи сравнили случай Т46 с другими известными примерами черепно-мозговых травм у лангобардов. Они обнаружили сведения о 33 людях с такими повреждениями, похороненных на территории Италии и Венгрии. Все эти случаи относились к мужчинам-лангобардам. Женщина Т46 стала первым и пока единственным свидетельством межличностного насилия в отношении представительниц этого древнегерманского племени.

В будущем ученые собираются детальнее изучить женские останки в лангобардских захоронениях. Они планируют применить целый комплекс методов, включая изотопный анализ, который позволяет определить происхождение людей и проследить их перемещения. Также намерены провести изучение древней ДНК и традиционный патологический анализ костей. Сочетание этих подходов поможет выявить признаки насилия, которые ранее оставались незамеченными.

Могла ли Т46 быть воином, а травмы получить во время военного похода? Команда Мартинойя исключила такой сценарий. В могиле женщины не обнаружены мечи, копья, щиты, наконечники стрел и элементы конского снаряжения, которые обычно находят в захоронениях мужчин-воинов лангобардов. 

Теоретически травмы T46 мог нанести представитель другой группы при нападении, но, скорее всего, он не оставил бы ее в живых или угнал бы в рабство. В любом случае, по костным остаткам невозможно установить точный исход конфликта. Уверенно можно сказать лишь то, что женщина пережила эпизод насилия и получила как минимум два удара по голове.

Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

