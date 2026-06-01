Можно ли предсказать болезнь по ДНК? Как искусственный интеллект помогает ученым находить новые методы лечения? И правда ли, что человеческий организм можно рассматривать как сложную «программу», в которой иногда возникают опасные сбои?

Исследователь и преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, руководитель программы «Анализ данных в биологии и медицине» Мария Попцова расскажет, как современные технологии ИИ используются в биоинформатике – области на стыке биологии, медицины и анализа данных. Слушатели разберутся, как алгоритмы помогают исследовать геном человека, искать закономерности в огромных массивах биологических данных и находить признаки заболеваний еще до появления симптомов.

Участники обсудят концепцию «генетического компьютера» – представление о клетке как о системе, работающей по определенным биологическим программам. Поговорят о том, можно ли обнаруживать и «выключать» опасные геномные процессы, связанные с наследственными заболеваниями, старением или развитием опухолей.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 30 Москва 17:00 Бесплатно