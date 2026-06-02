Появились первые подробности о российской миссии «Луна-31»
Миссия «Луна-31», предусматривающая отправку на поверхность естественного спутника Земли взлетно-посадочного аппарата для изучения наиболее интересных и малоисследованных районов Луны, намечена на 2035 год. Такие данные содержатся в презентации научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, представленной на открытии выставки «Интеркосмос — 60».
Согласно опубликованному плану, в 2033 году должна стартовать миссия «Луна-30» с тяжелым луноходом, которому предстоит исследовать состав грунта и пород вдоль маршрута вблизи одного из полюсов Луны. Следующим этапом станет запуск «Луны-31» в 2035 году: аппарат сможет не только совершить посадку, но и взлет с поверхности, что позволит провести комплексные исследования уникальных участков спутника. Еще одна миссия под тем же индексом запланирована на 2036 год и будет ориентирована на астрономические наблюдения, поиск ресурсов и биологические эксперименты.
Ранее сообщалось, что серия российских лунных проектов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» может быть реализована в период с 2032 по 2036 год. Ближайшими же этапами отечественной лунной программы остаются миссии «Луна-26» и «Луна-27».
Аппарат «Луна-26» должен стать орбитальной научной платформой для детального изучения Луны. Предполагается, что первый год работы он проведет на низкой окололунной орбите высотой 60–80 километров, после чего еще два года будет функционировать на более высокой орбите — от 150 до 200 километров. Кроме того, станция обеспечит ретрансляцию данных, поступающих от посадочных аппаратов «Луна-27.1» и «Луна-27.2».
Миссия «Луна-27» направлена на отработку технологий высокоточной и безопасной посадки, а также на проведение научных исследований в приполярных районах Луны, которые считаются одними из самых перспективных с точки зрения поиска водяного льда и других ресурсов.
