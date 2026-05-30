Европейские города, ранжированные по размеру
Европейские города иногда различаются по площади в несколько раз, что наглядно показано на инфографике. При этом от каждой страны представлено по одному городу.
Самым большим городом Европы считается Москва. Ее площадь составляет 2561 квадратный километр. Для сравнения, площадь Люксембурга — 2586 квадратных километров.
На втором месте в рейтинге оказался Лондон с площадью 1572 квадратных километра. На территории Лондона могут поместиться два Сингапура (около 736 квадратных километров).
Третий по размеру европейский город также находится в России — Санкт-Петербург. Он на инфографику не попал.
Следом в рейтинге оказались Рим и Берлин. Площадь столицы Италии — примерно 1285 квадратных километров, а столицы Германии — 891 квадратный километр.
Не все города, попавшие на инфографику, — столицы. В Швейцарии нет официальной столицы, однако фактически ею считается Берн.
В разных рейтингах площади городов могут различаться. Составители иногда учитывают не только административные границы, но и городские агломерации.
