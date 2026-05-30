Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Европейские города, ранжированные по размеру

Европейские города иногда различаются по площади в несколько раз, что наглядно показано на инфографике. При этом от каждой страны представлено по одному городу.

Европейские города, ранжированные по размеру / © Reddit

Самым большим городом Европы считается Москва. Ее площадь составляет 2561 квадратный километр. Для сравнения, площадь Люксембурга — 2586 квадратных километров.

На втором месте в рейтинге оказался Лондон с площадью 1572 квадратных километра. На территории Лондона могут поместиться два Сингапура (около 736 квадратных километров).

Третий по размеру европейский город также находится в России — Санкт-Петербург. Он на инфографику не попал.

Следом в рейтинге оказались Рим и Берлин. Площадь столицы Италии — примерно 1285 квадратных километров, а столицы Германии — 891 квадратный километр.

Не все города, попавшие на инфографику, — столицы. В Швейцарии нет официальной столицы, однако фактически ею считается Берн.

В разных рейтингах площади городов могут различаться. Составители иногда учитывают не только административные границы, но и городские агломерации.