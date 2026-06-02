Прочтение старых плейлистов вызвало ностальгию даже без музыки 

Долгое время считалось, что ностальгия по музыке требует ее обязательного прослушивания. Японские ученые экспериментально доказали, что одного лишь прочтения списка старых хитов достаточно для возникновения ностальгического переживания.

Ностальгию традиционно понимают как эмоциональное состояние с грустным, но приятным чувством, ориентированное в прошлое и выполняющее важные психологические функции: укрепление социальных связей, поддержание ощущения осмысленности жизни и самонепрерывности — чувства, что человек остается собой на протяжении времени. Одним из сильнейших бытовых триггеров ностальгии выступает музыка, причем наиболее мощный отклик дают песни, связанные с периодом поздней юности, — этот феномен получил название «реминисцентный пик».

Однако существует непроверенная ранее гипотеза, что та же психологическая механика способна срабатывать при предъявлении одной лишь текстовой информации о музыке. Тем не менее никто не изучал этот эффект на материале реальных хит-парадов в широком возрастном диапазоне и с фокусом именно на ностальгии как целостном переживании, включая ее функциональные аспекты. Японские исследователи восполнили этот пробел, проведя масштабный опрос с участием 3741 человека в возрасте от 20 до 69 лет. Результаты научной работы опубликовал журнал Frontiers in Psychology.

Участникам в случайном порядке показали один из 10 списков японских хитов, охватывавших четырехлетние периоды с 1983 по 2022 год. Каждый список состоял примерно из 20 песен, из которых убрали любые указания на степень популярности и годы выпуска. Респонденты отмечали для каждой композиции, знакомы ли они с ней, нравится ли она им, после чего оценивали пережитую ностальгию по семибалльной шкале и заполняли опросники, измерявшие функции ностальгии, нынешнее настроение и общую музыкальную вовлеченность.

Главный вывод в том, что ностальгия уверенно возникала при одном лишь просмотре списков хитов, причем ее интенсивность прямо зависела от количества знакомых песен: каждая дополнительно узнанная композиция прибавляла к ностальгическому отклику примерно 0,18 балла по семибалльной шкале. И неважно, нравилась ли песня участнику — срабатывал сам факт узнавания. Временной профиль ностальгии в точности воспроизвел классический реминисцентный пик: максимальные оценки получали песни, бывшие популярными, когда участнику было около 20 лет.

Самую сильную корреляцию обнаружили между ностальгией и чувством самонепрерывности — ощущением связанности своего прошлого и настоящего. То есть просмотр плейлистов помогал людям переживать собственную биографию как цельную историю.

В то же время ученые не зафиксировали связь ностальгии с изменением настроения, что отличает текстовый формат от прослушивания музыки, для которого ранее описывали выраженные эмоциональные сдвиги. Авторы исследования предположили, что текстовая ностальгия активирует в первую очередь смысловые, экзистенциальные слои переживания, а не эмоциональную экспрессию.

Таким образом, научная работа показала, что символические культурные артефакты, каковыми служат названия популярных песен, способны самостоятельно запускать сложные психологические процессы, связанные с идентичностью и социальной памятью.

Андрей Серегин 116 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.