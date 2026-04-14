Как работает система рекомендаций Spotify
Система рекомендаций Spotify не связана с расширением музыкальных предпочтений. Фактически, компания стремится удержать пользователя, побудить его остаться в приложении.
Внимание пользователя становится одним из важнейших ресурсов, в том числе и для Spotify. Перетасовка треков — один из таких инструментов. Система призвана создать ощущение разнообразия, не выдавая действительно случайный результат.
Компания получила патенты, в которых описываются механизмы выбора контента. Алгоритмы стремятся понять, какой трек человек не пропустит и дослушает до конца.
Spotify рассматривает закономерности среди миллионов пользователей. Система анализирует, что слушает конкретный человек, а потом определяет, что слушают пользователи со схожими вкусами. Если они продолжают слушать треки, эти треки могут предложить и конкретному человеку. Фактически, алгоритмы учатся предсказывать индивидуальное поведение на основе коллективного.
Платформа создает несколько вариантов последовательности треков, а затем оценивает их по «свежести» и распределению исполнителей. Треки, которые пользователи недавно слушали, получают меньше баллов. Песни одного и того же исполнителя алгоритм распределяет на расстоянии 20–30% длины плейлиста. Система намеренно избегает идеальной равномерности, пытаясь сохранить ощущение случайности.
Сгенерировав несколько возможных вариантов рандома, алгоритмы анализируют каждый по метрикам удовлетворенности слушателя, а затем выбирают вариант с наивысшей оценкой. «Случайный» опыт пользователя на самом деле оказывается результатом алгоритмического отбора.
Модель отдает приоритет показателям дослушивания и длительности сессии. Песни, которые человек дослушал, получают преимущество по сравнению с треками, которые ему понравились, но прослушались один раз. Платформа оптимизируется под метрики вовлеченности, а не под музыкальные предпочтения.
Это может показаться удобным, однако важно понимать цели компании. Зачастую пользователи, приходя в такие приложения, ожидают узнать что-то новое, углубиться в изучение музыки. Однако алгоритмы могут сузить музыкальный спектр, предлагая более безопасный выбор.
С ноября 2025 такой подход стал стандартным для всех пользователей Premium. Однако они могут отказаться от «умной перетасовки» в настройках.
Так действует не только Spotify. Оптимизация вовлеченности — одна из задач большинства стриминговых сервисов, так как им важно, чтобы пользователь не ушел.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
Кошка может внезапно отказаться от корма, который ела месяцами, и все потому, что ей просто надоел его запах, пришли к выводу японские исследователи. Поэтому хозяевам стоит почаще вносить немного разнообразия в рацион, который они предлагают питомцу, вернее — в аромат, который пища источает.
Исследовательская группа из Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ) и других научных организаций России и Индии провела системное исследование процесса селективного лазерного плавления алюминиевой бронзы. Этот материал перспективен для применения в компонентах, работающих в условиях интенсивного теплового воздействия и требующих эффективного отвода тепла, — например, в теплообменниках, охлаждаемых элементах энергетических установок и корпусах силовой электроники. Результаты открывают возможность производить сложные по форме компоненты с помощью селективного лазерного плавления, которые по прочности и теплопроводности не уступают традиционным литым аналогам, а по ряду характеристик превосходят их.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
19 Марта, 2015
История денег
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
17 Декабря, 2021
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
12 Октября, 2018
Григорий Перельман: многомерная фигура
18 Января, 2020
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
