Как работает система рекомендаций Spotify

Система рекомендаций Spotify не связана с расширением музыкальных предпочтений. Фактически, компания стремится удержать пользователя, побудить его остаться в приложении.

Внимание пользователя становится одним из важнейших ресурсов, в том числе и для Spotify. Перетасовка треков — один из таких инструментов. Система призвана создать ощущение разнообразия, не выдавая действительно случайный результат.

Компания получила патенты, в которых описываются механизмы выбора контента. Алгоритмы стремятся понять, какой трек человек не пропустит и дослушает до конца.

Spotify рассматривает закономерности среди миллионов пользователей. Система анализирует, что слушает конкретный человек, а потом определяет, что слушают пользователи со схожими вкусами. Если они продолжают слушать треки, эти треки могут предложить и конкретному человеку. Фактически, алгоритмы учатся предсказывать индивидуальное поведение на основе коллективного.

Платформа создает несколько вариантов последовательности треков, а затем оценивает их по «свежести» и распределению исполнителей. Треки, которые пользователи недавно слушали, получают меньше баллов. Песни одного и того же исполнителя алгоритм распределяет на расстоянии 20–30% длины плейлиста. Система намеренно избегает идеальной равномерности, пытаясь сохранить ощущение случайности.

Сгенерировав несколько возможных вариантов рандома, алгоритмы анализируют каждый по метрикам удовлетворенности слушателя, а затем выбирают вариант с наивысшей оценкой. «Случайный» опыт пользователя на самом деле оказывается результатом алгоритмического отбора.

Модель отдает приоритет показателям дослушивания и длительности сессии. Песни, которые человек дослушал, получают преимущество по сравнению с треками, которые ему понравились, но прослушались один раз. Платформа оптимизируется под метрики вовлеченности, а не под музыкальные предпочтения.

Это может показаться удобным, однако важно понимать цели компании. Зачастую пользователи, приходя в такие приложения, ожидают узнать что-то новое, углубиться в изучение музыки. Однако алгоритмы могут сузить музыкальный спектр, предлагая более безопасный выбор.

С ноября 2025 такой подход стал стандартным для всех пользователей Premium. Однако они могут отказаться от «умной перетасовки» в настройках.

Так действует не только Spotify. Оптимизация вовлеченности — одна из задач большинства стриминговых сервисов, так как им важно, чтобы пользователь не ушел.