Елизавета Завьялова
14 апреля, 20:56

Елизавета Завьялова
14 апреля, 20:56
Рейтинг: +179
Посты: 668

Как работает система рекомендаций Spotify

Система рекомендаций Spotify не связана с расширением музыкальных предпочтений. Фактически, компания стремится удержать пользователя, побудить его остаться в приложении.

Кадр из фильма «Реальная любовь» / © Universal Pictures
Внимание пользователя становится одним из важнейших ресурсов, в том числе и для Spotify. Перетасовка треков — один из таких инструментов. Система призвана создать ощущение разнообразия, не выдавая действительно случайный результат. 

Компания получила патенты, в которых описываются механизмы выбора контента. Алгоритмы стремятся понять, какой трек человек не пропустит и дослушает до конца. 

Spotify рассматривает закономерности среди миллионов пользователей. Система анализирует, что слушает конкретный человек, а потом определяет, что слушают пользователи со схожими вкусами. Если они продолжают слушать треки, эти треки могут предложить и конкретному человеку. Фактически, алгоритмы учатся предсказывать индивидуальное поведение на основе коллективного. 

Платформа создает несколько вариантов последовательности треков, а затем оценивает их по «свежести» и распределению исполнителей. Треки, которые пользователи недавно слушали, получают меньше баллов. Песни одного и того же исполнителя алгоритм распределяет на расстоянии 20–30% длины плейлиста. Система намеренно избегает идеальной равномерности, пытаясь сохранить ощущение случайности. 

Сгенерировав несколько возможных вариантов рандома, алгоритмы анализируют каждый по метрикам удовлетворенности слушателя, а затем выбирают вариант с наивысшей оценкой. «Случайный» опыт пользователя на самом деле оказывается результатом алгоритмического отбора.

Модель отдает приоритет показателям дослушивания и длительности сессии. Песни, которые человек дослушал, получают преимущество по сравнению с треками, которые ему понравились, но прослушались один раз. Платформа оптимизируется под метрики вовлеченности, а не под музыкальные предпочтения.

Это может показаться удобным, однако важно понимать цели компании. Зачастую пользователи, приходя в такие приложения, ожидают узнать что-то новое, углубиться в изучение музыки. Однако алгоритмы могут сузить музыкальный спектр, предлагая более безопасный выбор.

С ноября 2025 такой подход стал стандартным для всех пользователей Premium. Однако они могут отказаться от «умной перетасовки» в настройках.

Так действует не только Spotify. Оптимизация вовлеченности — одна из задач большинства стриминговых сервисов, так как им важно, чтобы пользователь не ушел.

13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
14 апреля, 10:44
Татьяна Зайцева

Ученые нашли объяснение привередливости домашних кошек в еде

Кошка может внезапно отказаться от корма, который ела месяцами, и все потому, что ей просто надоел его запах, пришли к выводу японские исследователи. Поэтому хозяевам стоит почаще вносить немного разнообразия в рацион, который они предлагают питомцу, вернее — в аромат, который пища источает.

Биология
# домашние животные
# кошки
# пищевые привычки
# поведение животных
# поведение кошек
14 апреля, 10:05
Сколтех

Ученые из России «приручили» один из самых сложных сплавов для 3D-печати

Исследовательская группа из Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ) и других научных организаций России и Индии провела системное исследование процесса селективного лазерного плавления алюминиевой бронзы. Этот материал перспективен для применения в компонентах, работающих в условиях интенсивного теплового воздействия и требующих эффективного отвода тепла, — например, в теплообменниках, охлаждаемых элементах энергетических установок и корпусах силовой электроники. Результаты открывают возможность производить сложные по форме компоненты с помощью селективного лазерного плавления, которые по прочности и теплопроводности не уступают традиционным литым аналогам, а по ряду характеристик превосходят их.

Сколтех
# 3D-печать
# бронза
# материалы
# сплавы
# технологии
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние комментарии

Александр Цыцын
9 минут назад
Прочитал первые пять строк превью этой новости, дальше не стал. Появился вопрос. Всё-таки «названа дата первого полета новейшего истребителя

Названа дата первого полета новейшего истребителя шестого поколения F-47

Вячеслав Юрьевич
24 минуты назад
Красиво надеюсь пошла, подтверждений нет, к сожалению. Меркурий явно решит на венеру!

Спутник впервые запечатлел момент рождения цунами

Волшебный Фонарь
29 минут назад
Про "каспийский монстр" Ростислава Алексеева не забывайте, когда пишете "впервые" вот об этом убожестве.

Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Kirill
29 минут назад
Сокращают расходы на ВПК? Посмеялся

Инфографика: кому принадлежит госдолг США

Dmitriy
37 минут назад
Elusive, да как и все наследие союза, а сейчас даже вилки китайские, ни одного товара нет сделанного в России.

Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Dmitriy
39 минут назад
Зачем взлетная полоса, если он с воды взлетает? О_о

Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Михаил Питюков
1 час назад
Eli, а вам в постели и кастрюли не зазорно. Жлобистей хохлов тяжело нацию найти, особенно западников. Тупые, жадные, трусливые, брехливые. Пипец.

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Михаил Питюков
1 час назад
Dmitriy, интересно где ты живёшь? За какую страну речь ведёшь?

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Krlmn Gdbm
2 часа назад
Иссушили море хлопком. Весь рыбный промысел потравили.

Карта Аральского моря 1853 года

Krlmn Gdbm
2 часа назад
Autotrade222, не от солёности море морем является

Карта Аральского моря 1853 года

И Н
2 часа назад
А как же Байкал? Он фактически имеет связь с Северным ледовитым океаном через Ангару и Енисей. Тоже море?

Карта Аральского моря 1853 года

Autotrade222
2 часа назад
Александр, Мертвое море имеет связь с океаном? А Каспийское? 😂

Карта Аральского моря 1853 года

Ruslan
2 часа назад
В заголовке обман,я то думал,что Тесла реальный летающий авто покажет,а здесь просто про быстрый родстер.

Летающий электромобиль Tesla Roadster покажут в этом месяце: главные ожидания от премьеры

Давид Авакян
2 часа назад
Примерно так эту систему я и представлял, гораздо интереснее эти 4 планеты в середине, от d до f И в теории, если на одном из этих миров появится

Две планеты TRAPPIST-1 оказались раскаленными с одной стороны и ледяными с другой

Николай Исаев
3 часа назад
Ольга, да они не из страны, а из казармы ЦИПсО верещат😅😂🤣

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

adad asda
3 часа назад
Игорь, Не верьте ему, он уже не первый год везде подряд попрошайничает оставляя это сообщение

Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Марат Ив
4 часа назад
Помнится был снят худфильм об этом сражении и называется " Нет неизвестных солдат". Сейчас его почему-то не кажут. Видимо время уже ушло его.

Киевский котел: почему Красная армия потерпела крупнейшее поражение в истории войн

Владимир Филатов
4 часа назад
Sergio, Каспийское море - тоже озеро. 🙂

Карта Аральского моря 1853 года

Ivan Bilous
4 часа назад
Игорь, ивени.Рад бы помочь.Но из за границы не представляю как.

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Sergio Lopes
4 часа назад
Александр, Каспийское море каким образом имеет связь с океаном?

Карта Аральского моря 1853 года

