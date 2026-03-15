Школьники учились лучше, когда учебный день начинался позже

В швейцарской средней школе ввели гибкое время начала уроков. Как выяснили исследователи, большинство учеников предпочли начинать учебу позже. У них уменьшились проблемы со сном, а также улучшились самочувствие и успеваемость.

Биологический ритм подростков часто не соответствует школьному расписанию, что приводит к регулярному недосыпу. Естественный режим сна подростков мешает им ложиться спать достаточно рано. Как пояснил педиатр Оскар Дженни из Цюрихского университета, хроническое лишение сна оказывает измеримое влияние на психическое здоровье, физическое развитие и способность к обучению.

Во многих странах сейчас изучают возможность более позднего времени начала учебы. Однако гибким системам, позволяющим учащимся выбирать между более ранним или более поздним временем начала уроков, исследователи уделяли меньше внимания. Группа швейцарских исследователей решила исправить это. Они сосредоточили свое внимание на гимназии Госсау в кантоне Санкт-Галлен, которая три года назад ввела гибкий график обучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Adolescent Health.

В этой школе ученики могут посещать факультативные учебные модули до официального начала обычных занятий утром, во время длинной полуденной перемены или во второй половине дня. Такой подход позволил учащимся решать, когда начинать учебный день. Они могли приходить в школу к 7:30 или к 8:30 утра, когда начинались обычные занятия.

Исследователи решили проверить, как режим сна повлиял на здоровье подростков и их успеваемость. Средний возраст учеников, данные которых анализировали ученые, составлял 14 лет. Авторы провели два опроса. Первый прошел, когда дети еще учились по старому графику и начинали учебу в 7:20. Второй опрос провели после введения гибкой системы обучения. Всего исследовательская группа проанализировала 754 ответа.

С введением новых правил 95% учеников решили пойти в школу позже. В среднем они начинали свой день на 38 минут позже, чем по предыдущему графику. Ученики в среднем начинали просыпаться на 40 минут позже, а время отхода ко сну практически не изменилось. В итоге в дни учебы подростки стали спать в среднем на 45 минут дольше.

Также ученики рассказали, что у них улучшилось качество сна и самочувствие. Кроме того, у них повысилась академическая успеваемость. Они добились более высоких результатов в тестах по английскому языку и математике.

Исследователи пришли к выводу, что гибкое время начала занятий — эффективный способ снизить хронический недосып среди подростков. Результаты показали, что у подростков улучшилось психическое здоровье и успеваемость, когда школьное расписание лучше соответствовало биологическим ритмам учеников.