На Филиппинах нашли обломки японского «адского корабля» времен Второй мировой войны
Исследователям удалось обнаружить у побережья филиппинского острова Лусон останки «Хофуку Мару» — печально известного японского плавучего концлагеря, подорванного торпедой союзников в 1944 году. Затонувший корабль стал братской могилой более чем для тысячи военнопленных, находившихся на борту.
Во время Второй мировой войны императорская Япония переоборудовала более 130 реквизированных грузовых судов и пассажирских лайнеров для перевозки военнопленных между лагерями, портами и местами принудительного труда по всей оккупированной Южной Азии. Пленные союзники называли эти плавучие концлагеря «адскими кораблями» из-за жестоких и бесчеловечных условий на борту.
Пленные содержались в темных, переполненных трюмах, страдая от недостатка еды, воды, воздуха и ужасающей антисанитарии. Болезни, жара, жажда и истощение превращали плавание в настоящее испытание еще до того, как корабли сталкивались со связанными с войной опасностями в море.
Более чем из 125 тысяч союзных военнопленных, перевозившихся на «адских кораблях», по некоторым оценкам, примерно 20 тысяч умерли на борту. Поскольку японцы прятали «адские корабли» в своих военных конвоях, эти суда стали мишенью для союзников, которые не знали об их истинном предназначении.
«Хофуку Мару» был одним из таких плавучих концлагерей. Его потопили 21 сентября 1944 года торпедой союзников. Корабль разломился пополам и затонул менее чем за три минуты, при этом в его трюмах оставались запертыми свыше тысячи британских и голландских пленных.
Из-за путаницы в данных на протяжении десятилетий точное место крушения «Хофуку Мару», а значит, и место массовой гибели военнослужащих союзных войск, оставалось неясным. Как сообщила пресс-служба канала Discovery, прорыв произошел после многолетней работы с архивами, проделанной мемориальным фондом «Адские корабли», основанным отставным офицером ВМС США Рэнди Андерсоном.
Команда фонда обнаружила в американских и японских военных архивах давно забытые документы, которые указывали на место крушения, расположенное примерно в 50 километрах от точки, в которой, как долгое время считалось, затонул «Хофуку Мару». Это позволило определить новую зону поиска и провести целенаправленное исследование, основанное не на легендах или догадках, а на реконструированной карте военных действий.
Непосредственными поисками «Хофуку Мару» занимались известный американский телеведущий Джош Гейтс совместно с мемориальным фондом «Адские корабли» в сотрудничестве со специалистами по подводной съемке и морскими археологами. В итоге им удалось найти и опознать остатки судна, более 80 лет пролежавшие на глубине около 50 метров у побережья провинции Самбалес, прибрежного региона в западной части филиппинского острова Лусон.
Для обнаружения на морском дне обломков корабля исследовательская группа использовала гидролокатор. Затем команда провела серию глубоководных погружений для идентификации останков.
Размеры судна, а также расположение мачт, грузовых трюмов и подробная фотограмметрия обломков были сопоставлены с чертежами «Хофуку Мару» и совпали с ними до мельчайших деталей. Кроме того, положение обломков показало, что судно развалилось на две части. Это соответствует как американским, так и японским описаниям его судьбы в результате попадания торпеды.
Среди разбросанного по дну корабельного мусора исследователи также обнаружили человеческие останки. Все это в совокупности позволило с уверенностью утверждать, что они нашли именно «Хофуку Мару».
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