У людей обнаружили врожденную склонность поворачивать против часовой стрелки

Наблюдение за спонтанным движением пешеходов в двух таких разных странах, как Испания и Япония, позволило ученым сделать неожиданное открытие: при прочих равных условиях подавляющее большинство людей подсознательно предпочитают повороты против часовой стрелки. Биологические причины такого врожденного сценария поведения пока не ясны.

Во время пандемии Covid-19 представители органов здравоохранения в Испании и других странах разработали рекомендации по социальному дистанцированию. Считалось, что поддержание примерно двухметровой дистанции между людьми в общественных местах может эффективно предотвращать распространение вируса. Однако оставалось неясным, возможно ли соблюдение этих рекомендаций в условиях реальной жизни.

Для решения этой задачи сотрудники кафедры физики и математики Университета Наварры (Испания) работали над изучением того, как движутся люди в толпе, и случайно выявили странную закономерность. Анализируя видеозаписи движения групп пешеходов, исследователи обратили внимание на то, что в 32 из 33 экспериментальных испытаний, в ситуации, когда людям нужно было идти прямо, а затем повернуть в любую сторону по своему выбору, они намного чаще предпочитали поворачивать против часовой стрелки.

«Это было совершенно неожиданно, поскольку, когда люди передвигаются случайным образом, то можно предположить, что они поворачивают в ту или иную сторону в соответствии со своими сиюминутными потребностями, а не подчиняясь каким-то общим правилам. Но тут наблюдалась вполне определенная измеримая тенденция к поворотам против часовой стрелки по сравнению с поворотами по часовой стрелке при прочих равных условиях», — пояснил Клаудио Феличиани из Токийского университета (Япония), один из авторов статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые изначально предположили, что этот феномен — еще одна модель коллективного поведения людей в толпе. Любой, кто ходил по многолюдной улице, наверняка замечал, что пешеходы спонтанно самоорганизуются в полосы движения, объединяясь парами, движущимися в одном направлении. Это пример того, как толпа стимулирует индивидуальные изменения в поведении, поскольку движение в такой полосе минимизирует риск столкновения с другими пешеходами, идущими навстречу.

Все это происходит само собой, без какой-либо внешней координации. Просто благодаря тому, что каждый пешеход в отдельности инстинктивно маневрирует, чтобы ему было максимально комфортно идти.

Однако результаты пяти экспериментов, проведенных Феличиани и его командой, не подтвердили эту гипотезу. Не нашло подтверждения и то, что в основе склонности к повороту против часовой стрелки могут лежать некие негласные социальные или культурные нормы либо фактор ведущей руки или ноги.

Исследователи наблюдали за пешеходами в самых разных условиях — в Испании и Японии, в открытом и ограниченном пространстве, в больших и маленьких группах. Пешеходы были разного пола, разного возраста, с разной ведущей рукой (левши и правши) или ногой. Кроме того, наблюдали за поведением отдельных пешеходов, идущих в одиночестве в замкнутом пространстве.

В итоге ученые пришли к выводу: вместо того чтобы быть результатом спонтанной самоорганизации людей при движении в толпе, «коллективное движение против часовой стрелки коренится во внутренних индивидуальных тенденциях». То есть в неких биологических сценариях поведения, заложенных в нас природой.

Дети, как правило, более склонны к движению против часовой стрелки, чем взрослые. Вероятно, только возраст, в отличие от любых других факторов, играет роль в ослаблении или усилении этого эффекта, отметили исследователи.

«Наши результаты могут показаться незначительным открытием, но в природе животные в основном передвигаются без предпочтения какого-либо направления. Явная склонность, выявленная у людей, указывает на некоторую асимметрию на биомеханическом уровне», — объяснил Феличиани.

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