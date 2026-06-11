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11 июня, 14:26
Александр Березин
7

«Артемида III» полетит в космос без астронавтов на борту Starship

❋ 4.5

Новые данные о «тренировочной» миссии перед возвращением американцев на Луну показали, что NASA пока не может использовать системы жизнеобеспечения самого большого космического корабля в истории. Это ставит вопрос о том, возможна ли высадка астронавтов на Селене в намеченные сроки и вообще до 2029 года.

Космонавтика
# Blue Moon
# NASA
# SpaceX
# Артемида
# Луна
Посадочный модуль компании Безоса на Луне в представлении художника / © Blue Origin

США планируют вернуть людей на Луну в сентябре 2028 года — причем не пересмотрели эти сроки даже после недавнего взрыва ракеты New Glenn, разрушившей единственный космодром для орбитальных пусков, что имела компания Blue Origin. Однако детали подготовки к этому возвращению, озвученные представителями NASA СМИ, заставляют усомниться в реалистичности этого срока и ожидать его сдвига на 2029 год.

«Артемида III», по информации Агентства, должна состояться в середине 2027 года. Она станет последней подготовительной пилотируемой миссией в рамках программы «Артемида» перед самой высадкой людей на Луне в сентябре 2028 года (в рамках миссии «Артемида IV»). Чтобы отработать взаимодействие космического корабля Orion и двух пилотируемых посадочных лунных модулей, их состыкуют на околоземной орбите не выше 463 километров.

При этом лунный модуль Blue Origin, согласно заявлению представителя NASA, будет чем-то средним между беспилотным Blue Moon MK1 и пилотируемым Blue Moon MK2, который компания планирует создать уже к 2030-м. От первого он возьмет уже построенную «в железе» платформу и умеренные размеры, а от второго — систему жизнеобеспечения.

С этим модулем космической корабль Orion состыкуется на орбите, туда перейдут астронавты и потом попробуют совместно маневрировать. А вот со Starship будет только стыковка — астронавты в него не пойдут. Это связано с тем, что он еще не будет лунной версией Starship, в частности, на нем не будет системы жизнеобеспечения.

Это довольно неожиданная информация, поскольку из нее следует, что SpaceX не планирует иметь готовый Starship лунного типа как минимум до середины 2027 года. Между тем, сама идея «Артемиды III» исходно была как раз в том, чтобы протестировать лунные посадочные модули в той конфигурации, в какой их планируют использовать для высадки 2028 года. Теперь ясно, что как минимум в случае Starship это точно не произойдет.

Есть большие сомнения и в том, что это случится в середине 2027 года и для Blue Moon. Практически все независимые отраслевые наблюдатели сомневаются в возможности возвращения в строй стартовых площадок Blue Origin до 2027 года.

Та, на которой недавно взорвалась ракета, требует ремонта примерно в год — раньше повторный запуск малореален. Вторая, которую компания достраивает, вряд ли успеет войти в строй в этом году. Получается, что Blue Moon должна иметь к середине 2027 года испытанный полетом лунный модуль (без этого его не допустят к стыковке с Orion), хотя начнет такие полеты не ранее 2027 года.

Это требует идеальной реализации всей миссии с первого раза — без проблем как при старте, так и при маневрировании в космосе. Напомним, что тот же пилотируемый корабль Orion во время миссии «Артемида II» к Луне весной этого года показал утечки гелия, которые серьезно затруднили бы активное маневрирование в полноценной лунной миссии (с посадкой на Селену). А ведь это даже не первый полет Orion (был еще беспилотный в 2022 году).

Как Blue Moon MK1 сможет оказаться идеальным в первом полете — непонятно. Пока выглядит так, что глава NASA Джаред Айзекман просто демонстрирует уверенность в себе и подрядчиках, а не рассчитывает на это всерьез. Когда СМИ задали представителям NASA вопрос, что они будут делать, если Blue Origin не справится со своими сроками, те упомянули, что есть еще вариант испытательных полетов Blue Moon MK1 на других ракетах — типа Vulcan или Falcon Heavy.

Но они не упомянули, что Vulcan на сегодня не летает из-за все еще нерешенных проблем с двигателями (кстати, часть из них те же, что на недавно взорвавшемся New Glenn). Или что интеграция с кислород-керосиновой Falcon Heavy проблематична, потому что Blue Moon MK1 уже выйдя в космос должна дозаправляться водородом от второй ступени New Glenn.

А вот на Falcon Heavy никакого водорода ни в какой ступени нет, отчего дозаправка с нее нереальна. Сторонним наблюдатели не скрывают своего скептицизма по поводу хронологии «Артемиды III» и «Артемиды IV». Кейси Дрейер (Casey Dreier) из американского Планетарного общества, прямо сказал: «NASA пассивный свидетель своей судьбы». По его словам, прогресс лунных миссий зависит от двух миллиардеров, Маска и Безоса, а возможности Агентства повлиять на скорость их работы предельно малы.

Вероятнее всего, «Артемиду III» либо проведут позже середины 2027 года, либо сделают это только с кораблем SpaceX. Причем смысл испытаний без системы жизнеобеспечения не вполне ясен. В таких условиях и сама высадка на Луне реалистичнее в 2029 году, а не в 2028-м. Впрочем, как мы отмечали в отдельном тексте, США и в этом случае вернутся на Селену раньше, чем Китай сможет впервые высадить на нее человека.

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Космонавтика
# Blue Moon
# NASA
# SpaceX
# Артемида
# Луна
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