Ученые рассказали, как в Паннонии сформировалось сложное постримское общество
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
После распада Западной Римской империи в конце V века значительная часть Европы оказалась под властью новых правителей. На территориях бывших римских провинций возникли королевства готов, франков, лангобардов и других племен. Однако историки до сих пор спорят о том, как именно происходило формирование этих обществ: стали они результатом массовых переселений или появились благодаря постепенному смешению пришлых групп с местным населением.
Разобраться в этом вопросе ученым сложно из-за скудности источников. Постримские общества оставили после себя мало письменных свидетельств, поэтому историкам приходилось опираться главным образом на римских авторов, которые писали свои тексты уже после утраты контроля над этими землями.
Особенно мало было известно о постримской Паннонии, прежде всего о Малой Венгерской низменности на северо-западе современной Венгрии. Специалисты десятилетиями спорили о том, как именно происходило заселение этих территорий — через массовые миграции или постепенное проникновение различных иноземных групп. Археологические данные давали важную информацию, но не позволяли однозначно ответить на этот вопрос. Существенный прорыв стал возможен благодаря генетике.
Международная команда генетиков, археологов, историков и антропологов под руководством Ицзе Тяня (Yijie Tian) из Университета Стони-Брук в США проанализировала ДНК 314 человек, захороненных на северо-западе современной Венгрии. Сопоставив генетические данные с археологическими находками и результатами радиоизотопных исследований, ученые смогли проследить связи между отдельными общинами. Останки датировались III-VI веками, то есть римским и постримским периодами.
Анализ показал, что в римский период население региона в основном имело южноевропейское происхождение, но также включало заметную долю людей из Азии и Африки. Такая картина хорошо отражает космополитический характер Рима — в провинциях жили выходцы со всех концов империи.
После распада Западной Римской империи ситуация в корне изменилась. Выросла доля североевропейского генетического компонента, что указало на масштабное перемещение новых групп в регион. Исследователи связали этот приток с экспансией лангобардов — древнегерманской группы, которая в начале VI века перешла Дунай и заняла бывшие римские земли.
Это движение не было одной мгновенной волной завоевателей: переселение шло в течение нескольких поколений, то есть было многоэтапным.
Самое важное открытие касается устройства нового политического образования. Пришлые с севера группы не оставляли после себя разоренные поселения, как это часто представляли историки, а смешивались с местными. В результате сформировалось многоуровневое иерархическое общество с правящей элитой, которая образовалась из нескольких генетически различных родственных линий.
На территории бывших римских земель эта элита создала новую политическую организацию. По мнению авторов исследования, получившееся образование нельзя назвать ни чисто «варварским», ни чисто римским: в нем сочетались разные культурные и социальные традиции. Иными словами, появившееся общество было результатом интеграции различных групп, а не просто вытеснения одних людей другими.
Долгое время постримскую эпоху связывали прежде всего с упадком, разрушением прежнего порядка и наступлением «темных веков». Однако авторы нового исследования говорят об обратном: по крайней мере на территории Малой Венгерской низменности после ухода римской власти сформировалось сложное общество с собственной элитой и четкой социальной иерархией. В его становлении участвовали и пришлые группы северного происхождения, и потомки местного населения. Их многолетнее взаимодействие привело не к разрушению общественных связей, а к появлению нового социального уклада.
Научная работа опубликована в журнале Science.
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