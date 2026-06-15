В Гватемале нашли фигурку с самой ранней записью чисел в Мезоамерике
Вопрос о том, когда и в какой форме люди Мезоамерики начали записывать числа, остается одним из самых спорных в археологии этого региона. Анализ 2700-летней керамической фигурки из гватемальского городища Ла-Бланка показал, что 11 точек на ее налобной части могут быть древнейшим числовым начертанием в регионе, выполненным примерно за три столетия до появления стандартной системы счета.
Долгое время древнейшими свидетельствами счета и числовых записей в Мезоамерике считались монумент Монте-Альбана и фреска Сан-Бартоло. На этих памятниках, датированных 300 годом до нашей эры — 250 годом нашей эры, применялась система «точка-и-черта» (точка — единица, черта — пятерка). Однако исследователи давно подозревали, что счет возник раньше письменности и мог послужить ее основой. Существовала теория, согласно которой именно постоянная запись чисел была фундаментом для эволюции письма на примере некоторых других культур.
Однако археологических подтверждений этой теории не было, хотя отдельные находки фиксировали. В пещере Оштотитлан в Мексике нашли роспись, содержащую дату «3 Сипактли» по 260-дневному календарю. А в печати из Сан-Андреса в Мексике увидели знак «3 Ахав». На нескольких штампах из Чьяпа-де-Корсо также обнаружили точки и черты, напоминающие числовые знаки. Проблема в том, что во всех этих случаях круги могли быть не числами, а иконографическими элементами — каплями воды, бусинами, символами речи.
Ученые из США проанализировали фрагмент керамической фигурки, найденной при раскопках в районе Хойяс древнего города Ла-Бланка на тихоокеанском побережье Гватемалы. Результаты исследования опубликовал журнал Latin American Antiquity. Ла-Бланка была крупным региональным центром примерно с 1000 по 700 год до нашей эры. Многолетние раскопки в этом районе уже помогли обнаружить там более пяти тысяч керамических фигурок, имевших важный культурный контекст.
Указанная фигурка отличалась от других. Верхняя часть ее туловища переходит не в естественную голову, а в плоскую табличку. Отсутствие лица исследователи трактовали как осознанный прием, открывающий возможность для ее альтернативного выражения. Фигурка покоилась в полу жилой постройки и по керамическому контексту датирована примерно 750-650 годами до нашей эры.
На налобной части фигурки, выше декоративной повязки, до обжига были нанесены 11 круглых углублений. Они сгруппированы в три вертикальные колонки: левая содержит три точки, центральная и правая — по четыре. Такая композиция исключает случайность и идентична расположению знаков в ранних текстах.
В пользу этого аргумента говорит и схожесть с табличками, найденными на других памятниках в Мезоамерике. Кроме того, нечетное число точек плохо согласуется с симметрией, характерной для декоративных композиций. Разбивка на колонки разной высоты, в свою очередь, напоминает организацию числовых коэффициентов в более поздних надписях.
Таким образом, ученые заявили, что обнаружили древнейший случай числовой нотации в Мезоамерике, выполненной исключительно точками без черт. Если интерпретация верна, то на фигурке вырезано число 11, записанное примерно за три столетия до появления стандартной системы.
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