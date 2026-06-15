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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
15 июня, 08:08
Рейтинг: +914
Посты: 2020

Рейтинг стран с самыми длинными сетями высокоскоростных железных дорог

За последние два десятилетия высокоскоростные железные дороги превратились из нишевой транспортной технологии в один из ключевых элементов национальной инфраструктурной политики.

Сообщество
# инфографика
# Китай
# мир
# Рейтинги
# статистика
# технологии
# транспорт
Рейтинг стран по протяженности высокоскоростных железных дорог / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по протяженности высокоскоростных железных дорог / © Visual Capitalist

Разные страны развивали такие сети по различным причинам — от сокращения объемов внутренних авиаперевозок до улучшения транспортной связанности между крупнейшими экономическими центрами. В результате в мире сформировался заметный разрыв между государствами, активно инвестировавшими в высокоскоростные магистрали, и теми, кто практически не уделял им внимания.

Данная статистика основана на данных Международного союза железных дорог и ранжирует страны по общей протяженности действующих высокоскоростных железнодорожных линий. Обычно к высокоскоростным относятся пассажирские линии, на которых поезда способны развивать скорость не менее 200 километров в час. К этой категории относятся и знаменитые японские поезда «Синкансэн».

Китай располагает сетью высокоскоростных магистралей общей протяженностью 40 493 километра, что превышает совокупную длину аналогичных сетей всех остальных стран. Масштаб этого преимущества впечатляет: Испания, занимающая второе место в мировом рейтинге, эксплуатирует менее одной десятой китайской сети.

Развитие высокоскоростных железных дорог в Китае стало одной из крупнейших инфраструктурных программ современной истории. Начиная с конца 2000-х годов страна стремительно связывала крупнейшие города единой национальной сетью, призванной сократить время поездок и стимулировать экономический рост. Сегодня магистрали соединяют такие крупные мегаполисы, как Гуанчжоу, Шанхай и Ухань. Сеть высокоскоростных железных дорог охватывает все провинции Китая, а также Гонконг. Единственным исключением остается Макао, который по состоянию на 2026 год все еще не подключен к системе.

В Европе наиболее масштабную сеть высокоскоростных железных дорог создала Испания, где действует 3993 километра таких линий. Высокоскоростная магистраль Барселона — Мадрид, открытая в 2008 году, способствовала снижению выбросов углекислого газа благодаря тому, что многие пассажиры отказались от коротких авиаперелетов в пользу железнодорожного транспорта между двумя крупнейшими городами страны.

Однако испанская модель имеет свои особенности. В отличие от китайской сети, ориентированной на множество взаимосвязанных направлений, испанская система в значительной степени сосредоточена вокруг Мадрида, расположенного в центре страны. Это создает определенные неудобства для пассажиров, путешествующих между регионами без заезда в столицу. Например, поездки по маршрутам Барселона — Валенсия или Аликанте — Малага зачастую оказываются менее удобными, чем маршруты, проходящие через Мадрид.

За пределами Евразии высокоскоростные железные дороги остаются редкостью. Из десяти крупнейших высокоскоростных железнодорожных сетей мира восемь расположены в Европе и Азии, что подчеркивает высокую концентрацию этой инфраструктуры именно в данных регионах, несмотря на многолетние дискуссии о ее развитии в других частях света.

В Африке основным препятствием остается нехватка финансовых ресурсов. Только Марокко располагает действующей высокоскоростной железной дорогой протяженностью 186 километров. Остальные государства континента в первую очередь инвестируют в более базовые инфраструктурные проекты.

В Северной и Южной Америке развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения сдерживается транспортной моделью, ориентированной прежде всего на автомобильные дороги и личный автотранспорт.

В США на сегодняшний день эксплуатируется лишь 735 километров высокоскоростных железнодорожных линий, тогда как многие давно анонсированные проекты, включая масштабную магистраль в Калифорнии, до сих пор не реализованы в полном объеме.

Таким образом, мировой рынок высокоскоростных железных дорог остается крайне неравномерным: Китай доминирует в глобальном масштабе, Европа сохраняет сильные позиции, а большинство стран Африки и Америки пока существенно отстают по уровню развития данного вида транспорта.

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