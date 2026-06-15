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Xiaomi воплотила в жизнь десятилетнюю мечту Tesla: домашний роботизированный зарядник для электромобилей
Компания Xiaomi представила домашнее зарядное устройство с роботизированной рукой, способной самостоятельно подключать и отключать электромобиль от зарядки. Тем самым китайский производитель реализовал концепт, который Tesla продемонстрировала еще более десяти лет назад, но так и не довела до коммерческого продукта.
Компактное устройство шириной всего 152 миллиметра предназначено для установки даже в тесных домашних гаражах и полностью интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi, позволяя управлять процессом через смартфон.
В декабре 2014 года Илон Маск написал в социальной сети X (тогда еще Twitter), что Tesla работает над «зарядным устройством, которое автоматически выдвигается из стены и подключается к электромобилю, словно металлическая змея». Уже в августе 2015 года Tesla продемонстрировала рабочий прототип — многосекционную роботизированную руку, которая действительно напоминала змею. Она самостоятельно подползала к зарядному порту электромобиля, точно позиционировалась и подключала кабель.
Однако спустя десять лет устройство так и не появилось в продаже. Tesla постепенно отказалась от идеи «змеевидного» зарядника. Последний раз о проекте вспоминали в 2020 году, когда представители компании утверждали, что он «еще не умер». Теперь можно с уверенностью сказать: проект закрыт.
Вместо этого Tesla переключилась на беспроводную зарядку. В 2023 году компания приобрела немецкий стартап Wiferion и даже разработала роботакси Tesla Cybercab без зарядного разъема вообще. Но и этот проект столкнулся с трудностями. В прошлом году Tesla отказалась от идеи беспроводной зарядки для Tesla Cybertruck, поскольку автомобиль оказался слишком высоким для эффективной работы индукционной системы.
Недавно подразделение Xiaomi Auto опубликовало демонстрационный ролик, показывающий работу новой системы. Роботизированная рука устанавливается на стене или на полу рядом с парковочным местом. После того как электромобиль припаркован, система самостоятельно обнаруживает зарядный порт, подключает разъем, а после завершения зарядки отключает его — без какого-либо участия водителя.
Новая роботизированная рука дополняет уже существующую линейку домашних зарядных решений Xiaomi, куда входят настенные зарядные станции мощностью семь и 11 киловатт, а также портативное устройство для зарядки и отдачи энергии.
Xiaomi не единственная компания, работающая в этом направлении. Компания Hyundai Motor Company уже испытывает собственного робота-зарядника в аэропорту Incheon International Airport. Кроме того, в нескольких городах Китая появились роботизированные зарядные системы, перемещающиеся по потолочным направляющим в многоуровневых паркингах. Однако решение Xiaomi ориентировано именно на домашнее использование, а это особенно важно, поскольку около 80% всех зарядок электромобилей происходит именно дома.
Если устройство действительно поступит в продажу, Xiaomi может стать первой компанией, сумевшей превратить давнюю футуристическую идею Tesla в реальный массовый продукт.
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