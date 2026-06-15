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Три десятка новых существ. Ученые показали новые кадры глубоководной жизни
Используя новейшие системы визуализации, исследователи всего за несколько дней обнаружили и задокументировали 31 ранее неизвестный науке глубоководный вид — существ, настолько хрупких, что их обычно крайне трудно изучать и даже просто фотографировать.
Международная команда специалистов по исследованию океана, работавшая на борту научно-исследовательского судна «Фалькор», выявила более двух десятков новых морских организмов во время двухнедельной экспедиции в тропической части южной Атлантики у побережья Бразилии.
Ученые сосредоточили внимание на так называемой срединной зоне океана — толще воды между освещенными солнцем верхними слоями и морским дном. Это крупнейшая пригодная для жизни экосистема Земли и одновременно одна из наименее изученных.
Среди новых видов оказались самые разнообразные обитатели океанских глубин:
- новый вид амфипод — ракообразных, родственных крабам и омарам;
- необычный полихетовый червь рода Tomopteris, передвигающийся гораздо быстрее, чем предполагали ученые, исходя из его строения;
- девять новых видов медуз;
- семь сифонофор — колониальных организмов, родственных медузам и кораллам;
- семь гребневиков (ctenophora), известных своими переливающимися ресничками, используемыми для плавания;
- четыре новых вида ларвацей — существ, напоминающих головастиков и живущих внутри слизистых «домиков»;
- два гигантских ризария — одноклеточных организма, достаточно крупных, чтобы быть видимыми невооруженным глазом.
Кроме того, исследователи обнаружили значительно большее разнообразие жизни в срединных водах, чем ожидалось ранее. Среди наблюдаемых животных были стеклянные кальмары и пелагические осьминоги, охотившиеся на ярко-красных медуз.
Одной из самых необычных находок стал новый вид рода Tomopteris, известных также как «паутинные» черви. Почти прозрачное тело с тонкой красной полосой и длинным нитевидным хвостом делает этих существ похожими на фантастических обитателей другой планеты. Несмотря на то что ученые уже изучали их необычную ярко-желтую биолюминесценцию, об образе жизни этих животных до сих пор известно удивительно мало.
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Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
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