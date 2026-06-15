Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Германии показали новый дрон AeroForce X: 40 часов полета и 1300 килограммов полезной нагрузки

AeroForce X / © Aerodata AG

Прототип, получивший название AeroForce X, разработанный компанией Aerodata AG, достиг важного этапа реализации проекта и, согласно графику, переходит к следующей стадии испытаний. Первый полет прототипа запланирован в Германии уже в этом году.

По имеющимся данным, AeroForce X предназначен для выполнения самых разнообразных задач наблюдения, разведки и поддержки операций. Одной из ключевых особенностей платформы является способность находиться в воздухе до 40 часов, что позволяет проводить длительные миссии без необходимости частых посадок или дозаправки.

Аппарат рассчитан на размещение полезной нагрузки массой до 1300 килограммов, обеспечивая высокую гибкость при установке различных сенсорных комплексов и специализированного оборудования.

Отличительной чертой AeroForce X является его модульная архитектура. Беспилотник может адаптироваться под различные сценарии применения и работать в составе смешанных группировок вместе с пилотируемыми разведывательными платформами. Такой подход позволяет операторам настраивать систему под конкретные требования миссии и одновременно использовать преимущества координированных пилотируемо-беспилотных операций.

Разработка отражает растущий спрос на современные беспилотные авиационные системы, способные обеспечивать длительное наблюдение и сбор разведывательной информации. Сочетание большой продолжительности полета, высокой грузоподъемности и гибкой конфигурации делает AeroForce X перспективным решением как для государственных структур, так и для коммерческих операторов.