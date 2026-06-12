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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 июня, 20:50
Рейтинг: +234
Посты: 848

Безопасность и доступность питьевой воды в странах мира

Наличие доступа к безопасной воде — важный фактор здоровья населения. На инфографике показано, какая часть жителей стран мира использует безопасную питьевую воду.

Сообщество
# безопасность
# вода
# водоснабжение
# Инфографики
# карта
# питьевая вода
Безопасность и доступность питьевой воды в странах мира / © Julie Peasley, Voronoi
Безопасность и доступность питьевой воды в странах мира / © Julie Peasley, Voronoi

Организация Объединенных Наций (ООН) классифицирует услуги водоснабжения по нескольким уровням, включая два верхних — «организованное с соблюдением требований безопасности» и «базовое». 

Страны, отмеченные синим цветом, имеют доступ к водоснабжению, организованному с соблюдением требований безопасности. Страны, отмеченные зеленым, имеют доступ к базовому обслуживанию. Например, источник воды там соответствует требованиям, но вода не всегда доступна. 

Примерно 74% населения мира имеют доступ к безопасному водоснабжению. При этом в большинстве стран Европы этот показатель превышает 75%, а в некоторых странах достигает 100%. 

Среди европейских стран выделяется Албания. Там доступ к безопасному водоснабжению есть лишь у 43% жителей. В России этот показатель составляет 76%. 

Доступ к чистой воде имеют почти все жители США (98%) и Канады (97%). Однако в Мексике — еще одной стране Северной Америки — лишь 43% жителей имеют доступ к безопасному водоснабжению.

Наиболее тяжалая ситуация с доступом к питьевой воде сложилась в некоторых странах Африки и небольших островных государствах. Лишт около 6% населения Центральной Африканской Республики и Чада имеют доступ к безопасному водоснабжению. Среди островных государств выделяется Тувалу с показателем 9%.

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