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В каких странах безопасно гулять ночью
Ощущение безопасности — важный аспект жизни страны. На инфографике показано, жители каких стран Европы чувствуют себя наиболее безопасно, гуляя ночью в одиночестве.
Субъективное чувство безопасности не всегда соответствует официальной статистике преступности. На него влияют, в том числе, городское освещение, инфраструктура, сообщения о преступлениях и видимость работы правоохранительных органов.
По данным Numbeo, страной, где жители чувствуют себя наиболее безопасно во время ночных прогулок, оказалась Хорватия (75,93). В число стран с самым высоким уровнем субъективной безопасности также вошли Словения (73,74), Исландия (71,55), Черногория (70,46) и Эстония (69,69).
Франция попала в конец рейтинга с субъективным показателем безопасности 35,23. В число стран с самым низким уровнем субъективной безопасности также вошли Бельгия (40,79), Великобритания (41,71), Ирландия (42,23) и Беларусь (42,87).
Россия с показателем 51 оказалась ближе к концу рейтинга — между Албанией и Германией.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
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Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
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