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В каких странах безопасно гулять ночью

Ощущение безопасности — важный аспект жизни страны. На инфографике показано, жители каких стран Европы чувствуют себя наиболее безопасно, гуляя ночью в одиночестве.

Инфографика: в каких странах люди чувствуют себя наиболее безопасно, гуляя ночью в одиночестве / © Adventourely

Субъективное чувство безопасности не всегда соответствует официальной статистике преступности. На него влияют, в том числе, городское освещение, инфраструктура, сообщения о преступлениях и видимость работы правоохранительных органов.

По данным Numbeo, страной, где жители чувствуют себя наиболее безопасно во время ночных прогулок, оказалась Хорватия (75,93). В число стран с самым высоким уровнем субъективной безопасности также вошли Словения (73,74), Исландия (71,55), Черногория (70,46) и Эстония (69,69).

Франция попала в конец рейтинга с субъективным показателем безопасности 35,23. В число стран с самым низким уровнем субъективной безопасности также вошли Бельгия (40,79), Великобритания (41,71), Ирландия (42,23) и Беларусь (42,87).

Инфографика: в каких странах люди чувствуют себя наиболее безопасно, гуляя ночью в одиночестве / © Adventourely

Россия с показателем 51 оказалась ближе к концу рейтинга — между Албанией и Германией.