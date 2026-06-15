На побережье Перу нашли редкий обезвоженный картофель возрастом 500 лет

На территории инкского памятника Тамбо-Вьехо ученые обнаружили два чуньо — промороженные и высушенные клубни картофеля, которые пролежали в керамическом сосуде несколько столетий. Авторы нового исследования пришли к выводу, что чуньо был не просто продуктом местного потребления, а частью логистики инков: его перевозили на большие расстояния и складировали в специальных хранилищах.

Считается, что картофель одомашнили в Южной Америке приблизительно 8-10 тысяч лет назад, во время длительного процесса селекции диких форм. Родиной этого корнеплода называют высокогорные плато Андской горной цепи на территории современной Боливии и южной части Перу (в районе озера Титикака).

В отличие от равнинных территорий тропического пояса, высокогорным экосистемам Анд свойственны резкие суточные перепады температур и суровый климат. В таких условиях свежие клубни плохо хранятся: быстро портятся, прорастают и теряют пищевую ценность.

Дополнительную проблему создавали так называемые горькие андские сорта, содержащие высокие концентрации гликоалкалоидов — природных токсичных соединений, из-за которых клубни требовали обязательной обработки перед употреблением. Для решения этих задач жители Анд разработали технологию длительного хранения одомашненного картофеля, в том числе горьких высокогорных сортов, — чуньо (chuño).

Клубни раскладывали на открытом плато, где они ночью подмерзали, а днем оттаивали под ярким солнцем. После нескольких циклов замораживания и оттаивания структура клубней постепенно разрушалась и теряла влагу, затем их «вытаптывали», что ускоряло удаление воды и отделение кожуры, а дальше окончательно высушивали на солнце. Так появлялся черный чуньо (chuño negro).

Если требовалось получить белый чуньо (chuño blanco) — более «очищенный» и мягкий по вкусу вариант, технологию дополняли этапом длительного вымачивания клубней в холодной проточной воде или водоемах, после чего снова сушили на солнце и очищали от кожуры. В результате из клубней уходила часть токсичных соединений и горьких компонентов, а сам продукт становился светлым. В андских регионах белый чуньо исторически считался более ценным и «рыночным» вариантом.

Во время раскопок в 2024 году на территории административного центра инков Тамбо-Вьехо на юге Перу международная команда археологов под руководством Лидио Вальдеса (Lidio Valdez) из Университета Калгари в Канаде нашла два белых чуньо. Картофель лежал внутри керамического сосуда, встроенного в пол помещения. Хотя традиционный белый чуньо обычно очищали от кожуры, у найденных экземпляров сохранились ее фрагменты — возможно, из-за особенностей древнего рецепта или условий хранения.

Вальдес и его коллеги отметили, что производство чуньо было возможно только в условиях регулярных ночных заморозков, характерных для высокогорных районов Анд. Поэтому находка на перуанском побережье имеет важное значение — служит материальным свидетельством того, что инки перевозили чуньо на большие расстояния внутри своей империи.

Вместе с чуньо лежали обломок инкской керамики и поврежденное пряслице — грузик в форме диска, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нем. Именно сопутствующие артефакты позволили датировать археологический слой, в котором обнаружили картофель. Археологи пришли к выводу, что клубни относятся к эпохе инков и, вероятнее всего, датируются XV или XVI веком.

Возможность производить большие объемы, а также долговечность сделали чуньо важным продуктом в продовольственной системе империи инков. Традиция его производства сохранялась в Андах и после распада государства. Испанский хронист Педро Сьеса де Леон отмечал, что чуньо активно использовали в снабжении шахтерских поселений в колониальный период. Такая торговля приносила многим испанцам огромные доходы, а некоторых из них сделала даже состоятельными людьми.

Несмотря на широкое распространение в прошлом, археологи крайне редко находят подобные продукты. До открытия в Тамбо-Вьехо последний раз чуньо находили более 100 лет назад — на археологическом памятнике Пачакамака в 40 километрах к юго-востоку от Лимы в Перу.

Исследователи предположили, что сохранности картофеля способствовали сразу два фактора. Первый связан с чрезвычайно сухим климатом тихоокеанского побережья Перу. Второй — с хранением внутри керамического сосуда, который помог защитить содержимое.

Ученые пока не знают, в каком именно горном районе вырастили найденный чуньо. Вальдес рассчитывает получить ответ с помощью химического анализа, который поможет установить точное происхождение картофеля.

Научная работа опубликована в Journal of Field Archaeology.

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Игорь Байдов 581 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.