На побережье Перу нашли редкий обезвоженный картофель возрастом 500 лет
На территории инкского памятника Тамбо-Вьехо ученые обнаружили два чуньо — промороженные и высушенные клубни картофеля, которые пролежали в керамическом сосуде несколько столетий. Авторы нового исследования пришли к выводу, что чуньо был не просто продуктом местного потребления, а частью логистики инков: его перевозили на большие расстояния и складировали в специальных хранилищах.
Считается, что картофель одомашнили в Южной Америке приблизительно 8-10 тысяч лет назад, во время длительного процесса селекции диких форм. Родиной этого корнеплода называют высокогорные плато Андской горной цепи на территории современной Боливии и южной части Перу (в районе озера Титикака).
В отличие от равнинных территорий тропического пояса, высокогорным экосистемам Анд свойственны резкие суточные перепады температур и суровый климат. В таких условиях свежие клубни плохо хранятся: быстро портятся, прорастают и теряют пищевую ценность.
Дополнительную проблему создавали так называемые горькие андские сорта, содержащие высокие концентрации гликоалкалоидов — природных токсичных соединений, из-за которых клубни требовали обязательной обработки перед употреблением. Для решения этих задач жители Анд разработали технологию длительного хранения одомашненного картофеля, в том числе горьких высокогорных сортов, — чуньо (chuño).
Клубни раскладывали на открытом плато, где они ночью подмерзали, а днем оттаивали под ярким солнцем. После нескольких циклов замораживания и оттаивания структура клубней постепенно разрушалась и теряла влагу, затем их «вытаптывали», что ускоряло удаление воды и отделение кожуры, а дальше окончательно высушивали на солнце. Так появлялся черный чуньо (chuño negro).
Если требовалось получить белый чуньо (chuño blanco) — более «очищенный» и мягкий по вкусу вариант, технологию дополняли этапом длительного вымачивания клубней в холодной проточной воде или водоемах, после чего снова сушили на солнце и очищали от кожуры. В результате из клубней уходила часть токсичных соединений и горьких компонентов, а сам продукт становился светлым. В андских регионах белый чуньо исторически считался более ценным и «рыночным» вариантом.
Во время раскопок в 2024 году на территории административного центра инков Тамбо-Вьехо на юге Перу международная команда археологов под руководством Лидио Вальдеса (Lidio Valdez) из Университета Калгари в Канаде нашла два белых чуньо. Картофель лежал внутри керамического сосуда, встроенного в пол помещения. Хотя традиционный белый чуньо обычно очищали от кожуры, у найденных экземпляров сохранились ее фрагменты — возможно, из-за особенностей древнего рецепта или условий хранения.
Вальдес и его коллеги отметили, что производство чуньо было возможно только в условиях регулярных ночных заморозков, характерных для высокогорных районов Анд. Поэтому находка на перуанском побережье имеет важное значение — служит материальным свидетельством того, что инки перевозили чуньо на большие расстояния внутри своей империи.
Вместе с чуньо лежали обломок инкской керамики и поврежденное пряслице — грузик в форме диска, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нем. Именно сопутствующие артефакты позволили датировать археологический слой, в котором обнаружили картофель. Археологи пришли к выводу, что клубни относятся к эпохе инков и, вероятнее всего, датируются XV или XVI веком.
Возможность производить большие объемы, а также долговечность сделали чуньо важным продуктом в продовольственной системе империи инков. Традиция его производства сохранялась в Андах и после распада государства. Испанский хронист Педро Сьеса де Леон отмечал, что чуньо активно использовали в снабжении шахтерских поселений в колониальный период. Такая торговля приносила многим испанцам огромные доходы, а некоторых из них сделала даже состоятельными людьми.
Несмотря на широкое распространение в прошлом, археологи крайне редко находят подобные продукты. До открытия в Тамбо-Вьехо последний раз чуньо находили более 100 лет назад — на археологическом памятнике Пачакамака в 40 километрах к юго-востоку от Лимы в Перу.
Исследователи предположили, что сохранности картофеля способствовали сразу два фактора. Первый связан с чрезвычайно сухим климатом тихоокеанского побережья Перу. Второй — с хранением внутри керамического сосуда, который помог защитить содержимое.
Ученые пока не знают, в каком именно горном районе вырастили найденный чуньо. Вальдес рассчитывает получить ответ с помощью химического анализа, который поможет установить точное происхождение картофеля.
Научная работа опубликована в Journal of Field Archaeology.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Августа, 2020
Гиперболический путь Perseverance
30 Декабря, 2014
Досье на Деда Мороза
3 Сентября, 2014
Жизнь и смерть звезд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии