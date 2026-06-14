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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 июня, 21:02
Рейтинг: +233
Посты: 856

Рейтинг: люди с каким IQ в какие игры играют чаще 

До сих пор существует стереотип, что киберспорт предпочитают не самые умные люди. Исследование WhichBingo показало, в какие игры играют люди с наиболее высоким IQ.

Сообщество
# iq
# игры
# интеллект
# компьютерные игры
# развлечения
Рейтинг: люди с каким IQ в какие игры играют чаще / © WhichBingo
Рейтинг: люди с каким IQ в какие игры играют чаще / © WhichBingo

WhichBingo опросил 1010 геймеров в возрасте старше 18 лет. Одновременно участники прошли IQ-тест, который оценивал когнитивные навыки участников по четырем направлениям: вербальное, математическое, логическое и визуальное мышление. 

Самый высокий средний IQ оказался у игроков Dota 2 — 120,8. На второе место попали игроки League Of Legends, набравшие в среднем 120,2. Также в топ-3 вошли любители Counter Strike со средним IQ 118,3. 

Самый низкий результат в исследовании оказался у игроков EA Sports FC 26 — 90,4. Это новая часть популярного футбольного симулятора, который ранее выходил под брендом FIFA.

Игроков спрашивали не только про игры, но и про то, на каких устройствах они играют. Самый высокий IQ оказался у тех, кто играет в основном на компьютере (114,8). Самый низкий результат показали геймеры, предпочитающие играть на телефоне или планшете (100,2).

Также авторы исследования выяснили, что геймеры-женщины в среднем показали более высокий IQ по сравнению с игроками-мужчинами — 108,1 против 106,7.

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