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Рейтинг: люди с каким IQ в какие игры играют чаще
До сих пор существует стереотип, что киберспорт предпочитают не самые умные люди. Исследование WhichBingo показало, в какие игры играют люди с наиболее высоким IQ.
WhichBingo опросил 1010 геймеров в возрасте старше 18 лет. Одновременно участники прошли IQ-тест, который оценивал когнитивные навыки участников по четырем направлениям: вербальное, математическое, логическое и визуальное мышление.
Самый высокий средний IQ оказался у игроков Dota 2 — 120,8. На второе место попали игроки League Of Legends, набравшие в среднем 120,2. Также в топ-3 вошли любители Counter Strike со средним IQ 118,3.
Самый низкий результат в исследовании оказался у игроков EA Sports FC 26 — 90,4. Это новая часть популярного футбольного симулятора, который ранее выходил под брендом FIFA.
Игроков спрашивали не только про игры, но и про то, на каких устройствах они играют. Самый высокий IQ оказался у тех, кто играет в основном на компьютере (114,8). Самый низкий результат показали геймеры, предпочитающие играть на телефоне или планшете (100,2).
Также авторы исследования выяснили, что геймеры-женщины в среднем показали более высокий IQ по сравнению с игроками-мужчинами — 108,1 против 106,7.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
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