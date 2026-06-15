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Electra представила новый концепт гибридного пассажирского самолета
Компания Electra, специализирующаяся на гибридно-электрических авиационных технологиях, представила концепт пассажирского авиалайнера нового поколения.
В основе проекта лежит широкий фюзеляж, форма которого позволяет самому корпусу самолета создавать дополнительную подъемную силу. Под крыльями расположены два турбовентиляторных двигателя, которые не только обеспечивают тягу, но и вырабатывают электроэнергию для питания электрических вентиляторов в хвостовой части самолета. Эти вентиляторы захватывают замедленные воздушные потоки, обтекающие фюзеляж, и повторно разгоняют их, повышая общую аэродинамическую эффективность машины.
Согласно расчетам Electra, такая компоновка способна обеспечить до 17% дополнительного повышения эффективности сверх тех улучшений, которые ожидаются к 2050 году благодаря новым материалам, более совершенным двигателям и прогрессу в аэродинамике.
Разработчики подчеркнули, что новый самолет сможет использовать существующие гейты и стоянки аэропортов, а также впишется в действующие схемы эксплуатации авиакомпаний. Для работы не потребуется специальная инфраструктура для зарядки аккумуляторов или переход на экспериментальные виды топлива. Самолет сможет использовать как обычное авиационное топливо, так и экологически более чистое устойчивое авиационное топливо.
Еще одной особенностью концепта стала возможность разместить в самолете салон с двумя проходами, сохранив при этом размеры, характерные для узкофюзеляжных лайнеров. Это позволит повысить комфорт пассажиров и ускорить посадку и высадку.
Проект разрабатывается в рамках программы NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050, посвященной созданию экологически устойчивой авиации будущего.
Если заявленные характеристики подтвердятся на практике, подобные турбоэлектрические самолеты могут стать одним из ключевых шагов к созданию более экономичной, экологичной и тихой коммерческой авиации будущего.
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