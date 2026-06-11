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Инфографика: где в мире растут пальмы

Пальмы ассоциируются с тропическими пляжами и теплым климатом. На инфографике показан естественный ареал распространения пальм по всему миру.

Инфографика: где в мире растут пальмы / © YungstirJoey666, World in maps

Хотя пальмы похожи на деревья, ученые их таковыми не считают и относят к семейству Пальмовые (Arecaceae), представителям однодольных растений. К этому однодольным также относятся орхидные и злаки.

Ученые выделяют около 185 родов и около 3400 видов пальмовых. Многие люди, вспоминая про пальмовые, представят кокосовые или финиковые пальмы. Именно эти растения с огромными перистыми листьями стали символом райских островов. Однако к пальмовым относятся, например, и хамедореи.

Хамедорея Chamaedorea stolonifera / © Daderot, Wikipedia

Область естественного распространения пальм — тропики и субтропики. Пальмы растут на большей части Африки и Южной Америки, а также на юге Северной Америки и некоторых азиатских регионах. В Европе пальмы встречаются преимущественно в Средиземноморье, например на юге Испании, в Италии и Греции.

Кстати, в России пальмы прижились на Черноморском побережье. Однако большинство пальм в России завезли люди для озеленения. В некоторых регионах они смогли прижиться, но все-таки местными растениями не считаются.