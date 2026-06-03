О мероприятии

Важнейшие вопросы и свойствах окружающего мира находятся в ведении фундаментальной физики. Достигнув за 400 лет развития феноменальных успехов, эта область продолжает развиваться дальше. Однако, по мере углубления в тайны мироустройства люди сталкиваются с проблемами в получении экспериментальных данных. Некоторые опыты невозможно провести в земных лабораториях – масштабы не те. К счастью, много всего интересного происходит во вселенной естественным образом. Нужно только это увидеть и изучить. И здесь на помощь физикам приходит астрономия. Астрофизик Сергей Попов обсудит, как астрономические наблюдения позволяют проверять фундаментальные теории: от гравитации до квантовой хромодинамики, от поисков экзотических частиц до вариации фундаментальных констант. Не исключено, что ключевые прорывы в будущих физических исследованиях будут связаны именно с астрономией.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить