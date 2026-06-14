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Олег Гончар
Олег Гончар
14 июня, 08:39
Рейтинг: +848
Посты: 2475

Топ-7 самолетов будущего, которые все ближе к реальной эксплуатации

На протяжении десятилетий большинство пассажирских самолетов строились по одной и той же схеме: удлиненный фюзеляж, два крыла и двигатели, подвешенные под ними. Однако в будущем это может измениться.

Сообщество
# Boeing
# NASA
# авиация
# концепты
# самолёты
# технологии
 JetZero Pathfinder / Z4 / ©  JetZero
 JetZero Pathfinder / Z4 / ©  JetZero

Новое поколение воздушных судов развивается разными темпами: одни существуют пока лишь в виде исследовательских концептов, другие уже воплощены в полноразмерных летающих прототипах. Одни проекты нацелены на снижение расхода топлива, другие делают ставку на электрическую тягу, водород или принципиально новые аэродинамические схемы.

Конечно, далеко не все эти машины появятся в коммерческой эксплуатации в ближайшее время. Некоторые могут выйти на рынок уже к концу 2020-х годов, тогда как другим потребуется время до 2030-х или даже более позднего периода. Тем не менее каждый из этих проектов показывает, каким может стать будущее авиации.

Boeing X-66A / © Wikimedia Commons
Boeing X-66A / © Wikimedia Commons

1. Boeing X-66A

Boeing X-66A — это далеко не обычный пассажирский самолет. Он создается при поддержке NASA как экспериментальная платформа для испытания новой конструкции крыла.

Самолет оснащен сверхдлинным и тонким крылом, усиленным диагональными подкосами. Такая схема получила название Transonic Truss-Braced Wing («подкосное крыло для околозвуковых скоростей»). Идея проста: чем длиннее и тоньше крыло, тем меньше аэродинамическое сопротивление, однако для сохранения прочности ему необходима дополнительная опора.

По оценкам NASA и Boeing, такая конструкция позволит снизить расход топлива примерно на 8–10% по сравнению с лучшими современными узкофюзеляжными авиалайнерами. Первый полет запланирован на 2028 год.

Если технология подтвердит свою эффективность, она может лечь в основу нового поколения самолетов вместимостью от 130 до 210 пассажиров уже в первой половине 2030-х годов.

Heart Aerospace ES-30 / © Heart Aerospace
Heart Aerospace ES-30 / © Heart Aerospace

2. Heart Aerospace ES-30

Heart Aerospace ES-30 — один из наиболее практичных проектов в этом списке. Это региональный самолет на 30 пассажиров с гибридной силовой установкой, предназначенный для коротких маршрутов. Только на аккумуляторах он способен преодолеть до 200 километров без каких-либо выбросов.

В гибридном режиме дальность полета возрастает примерно до 400 километров при полной загрузке или до 800 километров при меньшем количестве пассажиров и наличии топливного резерва.

Такие характеристики делают самолет привлекательным для региональных перевозок, где полностью электрические машины пока ограничены возможностями современных аккумуляторов.

Компания Heart Aerospace рассчитывает ввести ES-30 в эксплуатацию примерно в 2028 году. Интерес к проекту уже проявили такие авиакомпании, как Air Canada, United Airlines и Mesa Airlines, разместив предварительные заказы.

3. JetZero Pathfinder / Z4

JetZero разрабатывает один из самых радикальных авиационных проектов в этом обзоре.

Калифорнийский стартап работает над самолетом, где крылья и фюзеляж фактически объединены в единую несущую поверхность. Вместо привычного «трубчатого» авиалайнера машина имеет широкий и плоский силуэт.

Главное преимущество такой схемы — высокая эффективность. Поскольку большая часть конструкции создает подъемную силу, снижается сопротивление воздуха и уменьшается расход топлива. По заявлениям JetZero, самолет Z4 сможет сократить расход топлива и объем выбросов до 50 % по сравнению с современными аналогами. Лайнер рассчитан примерно на 250 пассажиров и должен иметь дальность полета около 9 260 километров.

Airbus ZEROe / © Airbus
Airbus ZEROe / © Airbus

4. Водородный самолет Airbus ZEROe

Программа Airbus ZEROe представляет собой одну из самых масштабных попыток внедрить водородные технологии в коммерческую авиацию.

Первоначально предполагалось, что первый водородный самолет появится примерно к 2035 году, однако сейчас сроки, вероятнее всего, смещаются на конец 2030-х годов или даже к 2040 году.

Первые концепты включали водородные самолеты с турбовентиляторными и турбовинтовыми двигателями, а также вариант по схеме интегрального крыла. Позднее Airbus сосредоточился на электрической тяге с использованием топливных элементов, где водород служит источником электроэнергии для привода воздушных винтов.

Если проект окажется успешным, ZEROe может стать одним из первых в мире крупных коммерческих самолётов с нулевыми выбросами.

5. Bombardier EcoJet

Bombardier EcoJet — это перспективный исследовательский проект бизнес-джета нового поколения.

Подобно разработке JetZero, он использует схему интегрального крыла для повышения аэродинамической эффективности. По оценкам компании, такая конструкция способна сократить выбросы углекислого газа примерно на 50 % по сравнению с современными бизнес-джетами.

Bombardier уже проводит испытания автономного демонстратора с размахом крыла около 5,5 метра. Цель исследований — изучить аэродинамику, конструкционные решения и бортовые системы, чтобы впоследствии применить полученные знания в полноразмерных самолётах.

Точная дата ввода в эксплуатацию пока не называется, однако компания рассматривает EcoJet как важный шаг на пути к низкоуглеродной деловой авиации будущего.

Flying-V  / © Wikimedia Commons
Flying-V  / © Wikimedia Commons

6. Flying-V

Flying-V — один из самых необычных авиационных проектов, находящихся в разработке.

Созданный совместно авиакомпанией KLM и Техническим университетом Делфта (Нидерланды), самолет имеет V-образную форму, внутри которой размещаются пассажиры, груз и топливо. Он рассчитан примерно на такое же количество пассажиров, как Airbus A350, но при этом должен потреблять примерно на 20 % меньше топлива.

Уменьшенная модель уже выполнила первый испытательный полет. Однако речь идет о долгосрочном проекте: исследователи считают, что коммерческий Flying-V сможет перевозить пассажиров не ранее 2040 года.

7. Eviation Alice

Eviation Alice — полностью электрический самолет, рассчитанный на перевозку девяти пассажиров. Свой первый полет он выполнил в 2022 году, продемонстрировав, каким может стать тихий и экологически чистый воздушный транспорт для коротких маршрутов.

Однако ограничения современных аккумуляторных технологий серьезно осложнили развитие проекта. Расчетная дальность была снижена до примерно 460 километров, а сроки начала коммерческой эксплуатации неоднократно переносились.

В 2025 году разработка была временно приостановлена. Тем не менее, если компании удастся решить финансовые и технологические проблемы, Alice — или самолет, созданный на основе его решений, — может стать одним из первых полностью электрических пассажирских самолетов, вышедших на коммерческие маршруты.

Все семь проектов наглядно показывают, что будущее авиации не связано с каким-то одним универсальным решением. Скорее, отрасль движется сразу по нескольким направлениям: электрические, гибридные и водородные силовые установки, а также революционные аэродинамические схемы постепенно сходятся к общей цели — радикальному снижению выбросов и уровня шума без ущерба для скорости и дальности полета.

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