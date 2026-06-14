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Девять великих библиотек древности — центры знаний, которых больше нет

Библиотеки существовали в древнем мире задолго до появления бумаги. Писцы записывали тексты на глиняных табличках, папирусе и пергаменте. Одни собрания насчитывали тысячи произведений, другие — сотни тысяч. Большинство этих библиотек погибло в огне или было уничтожено во время войн, однако тексты, которые они успели сохранить, оказали огромное влияние на интеллектуальную историю всех регионов, где существовали.

Пергамская библиотека / © Wikimedia Commons

Девять библиотек, представленных ниже, охватывают более двух тысяч лет истории — от Месопотамии до Индии.

Художественное изображение Александрийской библиотеки / © Wikimedia Commons

Александрийская библиотека

Александрийская библиотека — самая знаменитая библиотека древнего мира. Город Александрия существует в Египте и сегодня, хотя сама библиотека давно утрачена.

Основанная около 295 года до нашей эры при первых Птолемеях, библиотека входила в состав большого комплекса Мусейона, куда также входили лекционные залы, обсерватории, жилые помещения и даже зоопарк. В ее собрании находились произведения, приписываемые Гомеру, Платону и ранним греческим философам. Именно здесь Архимед и Евклид черпали знания для своих трудов.

Точная судьба библиотеки до сих пор неизвестна. Сильный пожар во время осады Александрии Юлием Цезарем в 48 году до нашей эры нанес ей серьезный ущерб, однако некоторые историки полагают, что библиотека могла существовать еще несколько столетий, прежде чем окончательно исчезла.

Пергамская библиотека

Сегодня Пергамская библиотека известна меньше, но в древности она считалась главным соперником Александрийской библиотеки.

Основанная в III веке до нашей эры, она собрала около 200 тысяч свитков, прежде чем была уничтожена в неизвестное время. Древний Пергам находился на месте современного турецкого города Бергама.

Именно Пергам стал тесно связан с производством пергамента. Хотя этот материал существовал и раньше в более примитивных формах, именно здесь его изготовление было усовершенствовано и поставлено на широкий поток. Само слово «пергамент» происходит от названия города.

Императорская библиотека Константинополя

Древний Константинополь — нынешний Стамбул — когда-то был крупнейшим городом Римской империи.

Императорская библиотека была создана приблизительно в IV веке нашей эры и серьезно пострадала в 1204 году во время разграбления Константинополя участниками Четвертого крестового похода, хотя еще раньше пережила несколько разрушительных пожаров.

В период расцвета в ее фондах насчитывалось до 120 тысяч свитков и кодексов. Главной задачей ученых библиотеки было переписывание и сохранение произведений греческой и римской литературы, благодаря чему многие тексты дошли до наших дней.

Таблички из библиотеки Ашшурбанипала / © Wikimedia Commons

Библиотека Ашшурбанипала

Библиотека Ашшурбанипала, созданная в VII веке до нашей эры, считается древнейшей библиотекой, от которой сохранилось значительное собрание текстов.

Она находилась в Ниневии — столице Ассирийской империи на территории современного Ирака — и сыграла огромную роль в сохранении литературы древней Месопотамии.

Задолго до появления пергамента писцы использовали клинопись — одну из древнейших систем письма. Именно благодаря копиям, найденным в библиотеке, до нас дошел знаменитый «Эпос о Гильгамеше», написанный на аккадском языке. Одна из четырехтысячелетних табличек с этим текстом сегодня хранится в Британском музее в Лондоне.

Наланда Махавихара

Наланда Махавихара считается старейшим известным жилым университетом Индии. Он был основан в V веке нашей эры царем Кумарагуптой I из династии Гуптов и просуществовал почти 800 лет — до разрушения около 1200 года. Руины комплекса находятся в современном штате Бихар.

Сохранившаяся архитектура впечатляет даже сегодня, хотя представляет лишь небольшую часть первоначального комплекса. Помимо образовательного центра, Наланда была важнейшим духовным центром буддизма. Здесь располагались монастыри, храмы, святилища и огромная библиотека, которая, по преданию, достигала девяти этажей. В ней хранились тщательно переписанные манускрипты, ради которых сюда приезжали ученые со всей Азии.

Библиотека Цельса

Библиотеку Цельсу построили около 110 года нашей эры в Эфесе. Она служила одновременно библиотекой и мавзолеем самого Цельса. Хотя ее собрание насчитывало чуть более 12 тысяч свитков — значительно меньше, чем у крупнейших библиотек эпохи, — здание было возведено как памятник отцу Цельса и стало одним из выдающихся произведений римской архитектуры.

Колонны, ниши и скульптуры фасада до сих пор привлекают посетителей. Часть оригинальных статуй ныне хранится в музеях Стамбула и Вены.

Библиотеки форума Траяна

Библиотеки форума Траяна в Риме вместе содержали около 20 тысяч свитков и были частью грандиозного комплекса, просуществовавшего более трехсот лет.

Форум включал рынки, базилики и религиозные храмы. Между двумя библиотечными зданиями возвышалась колонна Траяна, а сами библиотеки разделяли греческие и латинские тексты, размещая их в зеркально расположенных залах по обе стороны площади. Точная дата их исчезновения неизвестна.

Дом мудрости

Дом мудрости в Багдаде был основан в IX веке нашей эры при халифе аль-Мамуне и стал выдающимся центром науки и переводческой деятельности.

Здесь собирали индийские, персидские и греческие рукописи по математике, астрономии, медицине и философии. Как и многие библиотеки древности, Дом мудрости погиб насильственно.

В 1258 году войска монгольского хана Хулагу захватили Багдад и уничтожили библиотеку, бросая книги в воды Тигра. По преданию, река несколько дней оставалась черной от чернил.

Университет Таксила

Университет Таксила на территории современного Пакистана считается одним из древнейших центров высшего образования в мире.

Сам город Таксила возник еще в VI веке до нашей эры при Ахеменидской Персии, а с V века до нашей эры по II век нашей эры был важным буддийским образовательным центром.

Сюда приезжали ученые из Южной и Центральной Азии, чтобы изучать религию, философию, медицину и искусство. Старейшая часть города — Бхир-Маунд — сегодня охраняется как археологический памятник.

Библиотеки древнего мира были не только хранилищами текстов, но и центрами интеллектуальной жизни и выдающимися архитектурными сооружениями. Книги, которые они сумели сохранить — или которые были утрачены в пожарах и войнах, — оказали огромное влияние на развитие последующих цивилизаций.

Современные библиотеки и университеты продолжают традицию, берущую начало в Александрии, Ниневии, Наланде и Таксиле.