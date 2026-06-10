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10 июня, 11:51
Александр Березин
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Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

❋ 4.9

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
Новый тип помех GPS одновременно охватил огромные пространства, от Гренландии до Польши и от Испании до Норвегии / © ЕКА

Исследователи из США проанализировали публично доступные данные от наземных станций GPS по всему миру. Они обнаружили, что для станций, расположенных от Норвегии на севере до Испании на юге и от Гренландии и северо-восточной Канады на западе и до Польши на востоке, наблюдаются странные одновременные помехи, длиной до 10 секунд.

Источником помех был сигнал частотой в 1575,42 мегагерца. Чаще всего они происходили со вторника по четверг, во время рабочих часов в Западной Европе.

Физика радиосигналов позволяет такие помехи, если их источники на Земле и распределены по всему этому региону или если их источник находится в космосе. Проанализировав распределение помех, авторы работы, которую выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, пришли к выводу, что источник помех — в космосе, на высоте не менее 1200 километров.

В 2025-2026 годах авторы привлекли помощь других исследователей, чтобы получить запись сигнала, создающего эти помехи. За счет разницы во времени прихода сигнала в разные точки его приема им удалось уточнить зону нахождения источника помех с ошибками всего в несколько метров. Оказалось, что источник один — русский спутник «Космос-2546», выведенный на орбиту 22 мая 2020 года. Это один из шести спутников российской системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Все они используют специфическую орбиту типа «Молния».

Основную часть времени спутники на такой орбите находятся в десятках тысячах километров от Земли, что позволяет им хорошо видеть северное полушарие.

Проверив данные по этим шести спутникам в прошлом, на период до 2019 года, авторы работы выяснили, что при каждом возникновении таких помех хотя бы один спутник из шести был над упомянутой частью мира.

Один из авторов работы в видео на YouTube сделал спекулятивное предположение, что это тестирование Россией новых возможностей по искажению GPS-сигнала из космоса. Он считает, что речь пока идет только о тестировании: помеховый сигнал был на частоте очень близкой к сигналу GPS, но все-таки чуть отличающейся. Если же включить точно на этой частоте, то глушение будет более полным. На испытательный характер случившегося, по его мнению, указывает и то, что более слабый сигнал от этих же спутников был на частоте BeiDou, китайской системы спутниковой навигации.

Не все согласны с этой точкой зрения. Часть специалистов из отрасли предположили что русские спутники просто передают на Землю сообщения на такой частоте. Правда, в этом случае их выбор сложно понять. Передача сообщений на частоте очень близкой к сигналу GPS означает, что уже он будет создавать помехи для русских спутников.

Другие эксперты отметили, что спутники предупреждения о ракетном нападении — ценный актив, который должен следить за пусками баллистических ракет США. Непонятно, зачем отвлекать их на менее важную цель в виде системы GPS.

Типичный спутник на высотах от тысячи километров в нашу эпоху не может эффективно создавать помехи спутниковой навигации, потому что его располагаемая мощность не так уж и велика. Но спутники типа «Тундра» системы обнаружения ракетного нападения отличаются: мощность их бортовых систем выше обычной.

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Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
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Комментарии

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2 Комментария
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
49 минут назад
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"Проверив данные по этим шести спутникам в прошлом, на период до 2019 года, авторы работы выяснили, что при каждом возникновении таких помех хотя бы один спутник из шести был над упомянутой частью мира." Странный тезис. На то она и система предупреждения, что непрерывно наблюдает обстановку на полушарии, посредством своих спутников и их всегда наличествующего обзорного положения. Один из них минимум там находится всегда, независимо от сигналов и помех, такова эта баллистическая система, так задумана и устроена. Ссылаться на наличие там спутника во время события Х нет смысла — он (один из них) и так всегда там. При всем полном потоке всех событий, происходящих на Земле. Но он не связан со всеми этими событиями.
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    Igor Niko ov
    Igor Niko ov
    3 минуты назад
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    0
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    Николай, подозреваю, что речь немного о другом, они из массы других объектов нашли тот, который отвечал за возможные "помехи" ну и идентифицировали его. Сам факт подобных "происшествий" настораживает. Космос давно не мирный, но усугублять ситуацию точно не стоит. Хотя рыльце в пушку́ у всех, увы.
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Igor Niko ov
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