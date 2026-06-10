Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Исследователи из США проанализировали публично доступные данные от наземных станций GPS по всему миру. Они обнаружили, что для станций, расположенных от Норвегии на севере до Испании на юге и от Гренландии и северо-восточной Канады на западе и до Польши на востоке, наблюдаются странные одновременные помехи, длиной до 10 секунд.

Источником помех был сигнал частотой в 1575,42 мегагерца. Чаще всего они происходили со вторника по четверг, во время рабочих часов в Западной Европе.

Физика радиосигналов позволяет такие помехи, если их источники на Земле и распределены по всему этому региону или если их источник находится в космосе. Проанализировав распределение помех, авторы работы, которую выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, пришли к выводу, что источник помех — в космосе, на высоте не менее 1200 километров.

В 2025-2026 годах авторы привлекли помощь других исследователей, чтобы получить запись сигнала, создающего эти помехи. За счет разницы во времени прихода сигнала в разные точки его приема им удалось уточнить зону нахождения источника помех с ошибками всего в несколько метров. Оказалось, что источник один — русский спутник «Космос-2546», выведенный на орбиту 22 мая 2020 года. Это один из шести спутников российской системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Все они используют специфическую орбиту типа «Молния».

Основную часть времени спутники на такой орбите находятся в десятках тысячах километров от Земли, что позволяет им хорошо видеть северное полушарие.

Проверив данные по этим шести спутникам в прошлом, на период до 2019 года, авторы работы выяснили, что при каждом возникновении таких помех хотя бы один спутник из шести был над упомянутой частью мира.

Один из авторов работы в видео на YouTube сделал спекулятивное предположение, что это тестирование Россией новых возможностей по искажению GPS-сигнала из космоса. Он считает, что речь пока идет только о тестировании: помеховый сигнал был на частоте очень близкой к сигналу GPS, но все-таки чуть отличающейся. Если же включить точно на этой частоте, то глушение будет более полным. На испытательный характер случившегося, по его мнению, указывает и то, что более слабый сигнал от этих же спутников был на частоте BeiDou, китайской системы спутниковой навигации.

Не все согласны с этой точкой зрения. Часть специалистов из отрасли предположили что русские спутники просто передают на Землю сообщения на такой частоте. Правда, в этом случае их выбор сложно понять. Передача сообщений на частоте очень близкой к сигналу GPS означает, что уже он будет создавать помехи для русских спутников.

Другие эксперты отметили, что спутники предупреждения о ракетном нападении — ценный актив, который должен следить за пусками баллистических ракет США. Непонятно, зачем отвлекать их на менее важную цель в виде системы GPS.

Типичный спутник на высотах от тысячи километров в нашу эпоху не может эффективно создавать помехи спутниковой навигации, потому что его располагаемая мощность не так уж и велика. Но спутники типа «Тундра» системы обнаружения ракетного нападения отличаются: мощность их бортовых систем выше обычной.

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