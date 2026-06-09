О мероприятии

Исследователи — культурологи, социологи, философы и филологи — уже давно и всерьез изучают фанфикшен с разных ракурсов. Участники смогут прочитать целые диссертации про кофешоп AU как про современный фольклор, настоящий литературный текст и самый демократичный литературный процесс в истории.

Слушатели узнают, как менялось отношение науки к фанфикам. Обсудят при чем тут «текстовое браконьерство» и выяснят, как фанфики могут быть культурой сопротивления, критикой канона и инструментом репрезентации.



Расписание ул. Крылатские Холмы, д. 34 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация