«Джеймс Уэбб» впервые создал 3D-карту полярных сияний Урана

Международная команда исследователей получила новые данные о верхних слоях атмосферы Урана — области, где ионы, вращающиеся над облаками ледяного гиганта, взаимодействуют с окружающим планету магнитным полем.

«Джеймс Уэбб» впервые создал 3D-карту полярных сияний Урана / © ESA / Webb, NASA, CSA, STScI, P. Tiranti, H. Melin, M. Zamani (ESA / Webb)

«Магнитосфера Урана — одна из самых необычных в Солнечной системе, — пояснила Паола Тиранти из Нортумбрийского университета (Великобритания). — Она наклонена и смещена относительно оси вращения планеты, поэтому полярные сияния перемещаются по ее поверхности крайне сложным образом».

Используя инструмент Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) на бортукосмического телескопа «Джеймс Уэбб», команда наблюдала Уран в процессе его вращения. Ученые отслеживали, как температура и распределение заряженных частиц меняются с высотой в атмосфере. Полученные данные помогают лучше понять энергетические процессы в верхних слоях ледяных гигантов.

Телескоп продолжает обеспечивать беспрецедентную детализацию космических явлений, находящихся на расстоянии миллионов и даже миллиардов километров от Земли. Благодаря этой точности ученые делают новые открытия даже в пределах нашей Солнечной системы. Ранее «Джеймс Уэбб» уже исследовал Уран и в 2025 году обнаружил новый спутник планеты.

«Впервые нам удалось увидеть верхнюю атмосферу Урана в трех измерениях, — добавила Тиранти. — Чувствительность телескопа позволяет проследить, как энергия поднимается через атмосферу планеты, и даже увидеть влияние ее асимметричного магнитного поля».

Первые подробные данные об Уране были получены космическим аппаратом «Вояджер-2» во время пролета в 1986 году. Именно тогда стало ясно, что Уран необычайно холоден по сравнению с соседними планетами — фактически это самая холодная планета Солнечной системы.

Новые данные подтверждают, что верхняя атмосфера Урана продолжает охлаждаться — тенденция, начавшаяся еще в начале 1990-х годов. Команда измерила среднюю температуру примерно 150 °C, что ниже значений, полученных наземными телескопами и предыдущими космическими миссиями.

Результаты исследования опубликованы 19 февраля в журнале Geophysical Research Letters.