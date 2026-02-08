  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 февраля, 15:32
Рейтинг: +154
Посты: 508

С какого возраста могут голосовать жители Европы 

Возможность голосовать на выборах — одно из прав, получаемых молодым человеком при достижении определенного возраста. На инфографике показано, с какого возраста европейцы имеют возможность голосовать.

Сообщество
# Выборы
# голосование
# Европа
# Инфографики
# карта
С какого возраста могут голосовать жители Европы / © Maps.interlude
С какого возраста могут голосовать жители Европы / © Maps.interlude

Существует два вида избирательных прав — пассивное и активное. Пассивное избирательное право позволяет избираться в органы власти, активное — голосовать. В большинстве стран пассивное избирательное право появляется в более позднем возрасте и зависит от уровня выборов. В большинстве европейских стран активное избирательное право предоставляется с 18 лет. 

Однако в ряде стран Европы молодые люди могут голосовать на выборах в более раннем возрасте. Некоторые страны, такие как Австрия, Бельгия, Германия и Мальта, разрешили голосовать на выборах в Европейский парламент с 16 лет. 

При этом, жители Австрии могут голосовать с 16 лет на любых, а не только европейских выборах. В Германии возраст зависит от типа выборов и места проживания. В некоторых регионах страны молодежь имеет право голосовать с 16 лет.

Эстонцы получают право голосовать на местных выборах с 16 лет. А в Швейцарии с этого возраста на местных и кантонных выборах имеют активное избирательное право только жители Гларуса.

Большинство молодых жителей Венгрии получает активное избирательное право в 18 лет, однако в случае брака этот возраст снижается до 16 лет. В Сербии некоторые источники указывают возможность досрочного участия в выборах для трудоустроенных молодых людей.

В некоторых странах, например в Норвегии, избиратели могут голосовать в 17 лет, если в год выборов им исполнится 18 лет. С 17 лет могут голосовать жители Греции. 

В Великобритании возраст голосования на всеобщих выборах сейчас составляет 18 лет, но в Шотландии и Уэльсе более молодые люди могут голосовать на местных и региональных выборах.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Наука в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Современная археология: сколько может рассказать одна пуговица?
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Фев
1000
Скандалы, юмор и страсть в берестяных грамотах
Medio Modo
Москва
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 16:36
ФизТех

Физики изучили способность жидкости переходить в стеклообразное состояние под действием давления

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

ФизТех
# аморфные материалы
# давление
# жидкость
# сжатие вещества
# физика
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
5 февраля, 13:02
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовские врачи спасли ребенка, удалив опухоль кишечника без единого разреза

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# дети
# медицина
# опухоль
# хирургия
# эндоскопия
2 февраля, 16:13
Губкинский университет

Экспресс-анализ позволил определить качество природного газа за несколько секунд вместо 20-40 минут

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

Губкинский университет
# газотранспортные системы
# искусственный интеллект
# нейросеть
# природный газ
# технологии
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

    8 февраля, 10:30

  2. Древние христиане в Судане приобрели устойчивость к малярии в ходе естественного отбора

    8 февраля, 09:33

  3. Ученые Саратовского медуниверситета изучили роль медитации в борьбе с депрессией

    7 февраля, 14:49

  4. Люди научились эхолокации

    7 февраля, 12:57
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Фах Исмаилов
14 минут назад
Андрей, не-а, даже если к этим потомкам ещё и их соседей добавить, всё равно много. Наше население примерно 5 млн, это получается,что выпивается 15

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Logika Kyrgyz
27 минут назад
Paidamart, частично, это открытие сделали древние даосы, когда познакомили мир с восстановительной гимнастикой тайцзицюань (тайчи), и др.

Миелин попал в геном вместе с ретровирусом

Иван Колупаев
28 минут назад
Денис, что вас так кошачьи лотки-то беспокоят? Нет у них исключительных экономических зон. А вот карту стоит поправить не признают визуальные

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

MARCHBEAR
35 минут назад
Поколение другое, и другие восприятия. К примеру в конце 20 века школьникам дали попробовать воспользоваться прялкой, и правильно затянуть шлеи,

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Денис Антонов
50 минут назад
Укронацисты с 78 iq на каком месте? Их особая зона в темноте, серут в кошачьи лотки.

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Иван Колупаев
58 минут назад
Что-то народ оживился доставать темы 2022 года, когда многое было еще не понятно и выглядело иначе, да и дроны с тех пор здорово изменились, как

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Sergey Ladozhsky
60 минут назад
Melonic, а чё там его приводить? Скрепный рейтинг базируется на трёх китах: 1.белогвардейскую сволочь победили 2.фашистскую нечисть победили 3.первыми

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Gleb Gatsura
1 час назад
Quasar, ох, +1! крайне тебе рад, Брат! Неси разумное доброе вечное.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Иван Колупаев
1 час назад
Sergey, да есть и производство и разработка "своих хрусталликов" Вот с материалами и сырьем обычно проблема. Качественный акрил говорят пока не

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Sergey Ladozhsky
1 час назад
Сергей, "вооружение не хуже ..." А на хлеб ты что, патроны будешь намазывать, младенцев в бронежилеты пеленать, хлеб с полей "Арматами" убирать, а руду

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Gleb Gatsura
1 час назад
Александр, дополнительно учтите, что ФАБ/ОФАБ перед детонацией заходит в грунт на некоторое расстояние, весьма существенное, ввиду того что имеет

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Александр Катушков
1 час назад
Сергей, такие случаи уже были. Я читал про подобный инцидент года 4-5 назад, летел лайнер, кажется из Амстердама в Канаду и на пару часов раньше

Boeing 747 установил рекорд, преодолев Атлантику за пять часов

Иван Колупаев
2 часа назад
Игорь, то есть, неумение пользоваться книгами в 4-5 лет у них, вызывает глубокую озабоченность у общественности, а безграмотность в 12 у нас - да

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Федя Кобальт
2 часа назад
Евгений, Внимательнее читать надо, на Вики напрямую написано "с 2000 по 2015 озоновая дыра уменьшилась на площадь Индии"(около 3млн км²), а далее пишется

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

Анна Франскевич
2 часа назад
Эдвард, Мелко бы вы не воображали как там наверху планируют всех внизу сделать глупыми что бы пировать. Реальность же показывает что это не более

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Анна Франскевич
2 часа назад
Genrih, Возраст и поколения тут в целом не причем. Просто у людей 20-21 века повелось вовсе не занимается детьми. Все ожидают что оно само как то вырастет

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Foxtrot Uniform
2 часа назад
Kornilie, а если еще точнее - ТРДДФ

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Alexander
2 часа назад
Leo, да, двигается она так, как будто хорошенько приняла для храбрости

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Игорь Афанасьев
2 часа назад
Иван, броооо, там 12 лет ребенку, какое огэ? 7+9 сколько будет? Ещё минимум 3 года. Если будет учиться, научится, если нет, ну сам виноват значит. Слишком

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Autotrade222
2 часа назад
123123, вот заняться то нечем, еще и книги в электронном виде читать. Я лучше комменты почитаю, это гораздо интересней. Я уже и не помню, когда в

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно