Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

С какого возраста могут голосовать жители Европы

Возможность голосовать на выборах — одно из прав, получаемых молодым человеком при достижении определенного возраста. На инфографике показано, с какого возраста европейцы имеют возможность голосовать.

С какого возраста могут голосовать жители Европы / © Maps.interlude

Существует два вида избирательных прав — пассивное и активное. Пассивное избирательное право позволяет избираться в органы власти, активное — голосовать. В большинстве стран пассивное избирательное право появляется в более позднем возрасте и зависит от уровня выборов. В большинстве европейских стран активное избирательное право предоставляется с 18 лет.

Однако в ряде стран Европы молодые люди могут голосовать на выборах в более раннем возрасте. Некоторые страны, такие как Австрия, Бельгия, Германия и Мальта, разрешили голосовать на выборах в Европейский парламент с 16 лет.

При этом, жители Австрии могут голосовать с 16 лет на любых, а не только европейских выборах. В Германии возраст зависит от типа выборов и места проживания. В некоторых регионах страны молодежь имеет право голосовать с 16 лет.

Эстонцы получают право голосовать на местных выборах с 16 лет. А в Швейцарии с этого возраста на местных и кантонных выборах имеют активное избирательное право только жители Гларуса.

Большинство молодых жителей Венгрии получает активное избирательное право в 18 лет, однако в случае брака этот возраст снижается до 16 лет. В Сербии некоторые источники указывают возможность досрочного участия в выборах для трудоустроенных молодых людей.

В некоторых странах, например в Норвегии, избиратели могут голосовать в 17 лет, если в год выборов им исполнится 18 лет. С 17 лет могут голосовать жители Греции.

В Великобритании возраст голосования на всеобщих выборах сейчас составляет 18 лет, но в Шотландии и Уэльсе более молодые люди могут голосовать на местных и региональных выборах.