Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
С какого возраста могут голосовать жители Европы
Возможность голосовать на выборах — одно из прав, получаемых молодым человеком при достижении определенного возраста. На инфографике показано, с какого возраста европейцы имеют возможность голосовать.
Существует два вида избирательных прав — пассивное и активное. Пассивное избирательное право позволяет избираться в органы власти, активное — голосовать. В большинстве стран пассивное избирательное право появляется в более позднем возрасте и зависит от уровня выборов. В большинстве европейских стран активное избирательное право предоставляется с 18 лет.
Однако в ряде стран Европы молодые люди могут голосовать на выборах в более раннем возрасте. Некоторые страны, такие как Австрия, Бельгия, Германия и Мальта, разрешили голосовать на выборах в Европейский парламент с 16 лет.
При этом, жители Австрии могут голосовать с 16 лет на любых, а не только европейских выборах. В Германии возраст зависит от типа выборов и места проживания. В некоторых регионах страны молодежь имеет право голосовать с 16 лет.
Эстонцы получают право голосовать на местных выборах с 16 лет. А в Швейцарии с этого возраста на местных и кантонных выборах имеют активное избирательное право только жители Гларуса.
Большинство молодых жителей Венгрии получает активное избирательное право в 18 лет, однако в случае брака этот возраст снижается до 16 лет. В Сербии некоторые источники указывают возможность досрочного участия в выборах для трудоустроенных молодых людей.
В некоторых странах, например в Норвегии, избиратели могут голосовать в 17 лет, если в год выборов им исполнится 18 лет. С 17 лет могут голосовать жители Греции.
В Великобритании возраст голосования на всеобщих выборах сейчас составляет 18 лет, но в Шотландии и Уэльсе более молодые люди могут голосовать на местных и региональных выборах.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Мая, 2022
Консерваторы vs либералы: что их разделяет?
30 Ноября, 2016
Эйнштейн – плагиатор?
25 Декабря, 2018
Свобода воли — иллюзия или реальность?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии