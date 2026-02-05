Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Фотограф сделал уникальный кадр: летучая лисица несет детеныша в полете
Над пологом тропического леса острова Рождества (австралийская территория в Индийском океане) мелькнула тень. Несведущий глаз принял бы ее за летучую мышь. Но камера Криса Брея зафиксировала нечто большее: летучую лисицу в полете с новорожденным детенышем. Вероятно, это первый подобный снимок в мире.
На первый взгляд снимок кажется обманчиво простым. Две фигуры застыли на фоне светлого неба. Здесь нет эффектного света или зрелищной композиции, но фотография притягивает именно тем, что она показывает, а не как выглядит. В одном кадре — акт материнской заботы, который почти невозможно заметить в реальном времени, и напоминание о том, насколько большая часть живой природы остается за пределами человеческого восприятия.
Для австралийского фотографа дикой природы и защитника окружающей среды Криса Брея этот снимок стал наглядным подтверждением того, почему фотография по-прежнему так важна для понимания природы. Поведение, которое он запечатлел, не является чем-то необычным для летучих лисиц, но увидеть его отчетливо без «заморозки» момента практически невозможно. Фотография раскрывает деталь, которая в противном случае ускользнула бы даже от внимательного наблюдателя.
Хотя Брей знал, что самки летучих лисиц носят детенышей, цепляющихся за нижнюю часть тела, на практике увидеть это оказалось куда сложнее, чем он ожидал. Летучая лисица острова Рождества полностью черная — как и ее детеныш. На фоне яркого неба их силуэты сливаются в одно движущееся пятно, и даже опытному наблюдателю сложно различить детали за доли секунды.
Этот снимок не был результатом одной удачной встречи. Брей давно надеялся запечатлеть летучую лисицу с детенышем и у него получилось после множества неудачных кадров.
Управляемые наноматериалы — важный инструмент биологов-исследователей и врачей. Они могут сочетать ценные свойства — как в новом исследовании коллектива биофизиков из МФТИ и Сколтеха, создавших микросферы с углеродными точками. Российские ученые описали физические и химические свойства наночастиц, а затем доказали их безопасность для нематод C. elegans и возможность визуализировать процессы внутри этих крошечных червей.
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может превысить 35 миллионов. Главная причина такого роста — старение населения, потому что с возрастом риск столкнуться с онкологическим заболеванием растет. Среди россиян младше 50 лет вероятность небольшая (около 3–5%), но уже к 60–69 годам она увеличивается в четыре раза. После 70 лет угроза возрастает десятикратно, а к 75 годам с этим может столкнуться примерно каждый четвертый. Ученые Пермского Политеха совместно с «Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработали новую математическую модель, которая позволила качественно оценить, как именно возраст влияет на риск развития разных видов онкологии, исключив воздействие экологии, наследственности и образа жизни. Понимание того, какие угрозы наиболее вероятны для каждого возраста, поможет лучше планировать меры: направлять усилия на раннее выявление и предупреждение именно тех видов рака, которые особенно опасны в определенный период жизни.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
