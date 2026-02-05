Фотограф сделал уникальный кадр: летучая лисица несет детеныша в полете

Над пологом тропического леса острова Рождества (австралийская территория в Индийском океане) мелькнула тень. Несведущий глаз принял бы ее за летучую мышь. Но камера Криса Брея зафиксировала нечто большее: летучую лисицу в полете с новорожденным детенышем. Вероятно, это первый подобный снимок в мире.

Летучая лисица несет детеныша в полете / © Chris Bray

На первый взгляд снимок кажется обманчиво простым. Две фигуры застыли на фоне светлого неба. Здесь нет эффектного света или зрелищной композиции, но фотография притягивает именно тем, что она показывает, а не как выглядит. В одном кадре — акт материнской заботы, который почти невозможно заметить в реальном времени, и напоминание о том, насколько большая часть живой природы остается за пределами человеческого восприятия.

Для австралийского фотографа дикой природы и защитника окружающей среды Криса Брея этот снимок стал наглядным подтверждением того, почему фотография по-прежнему так важна для понимания природы. Поведение, которое он запечатлел, не является чем-то необычным для летучих лисиц, но увидеть его отчетливо без «заморозки» момента практически невозможно. Фотография раскрывает деталь, которая в противном случае ускользнула бы даже от внимательного наблюдателя.

Хотя Брей знал, что самки летучих лисиц носят детенышей, цепляющихся за нижнюю часть тела, на практике увидеть это оказалось куда сложнее, чем он ожидал. Летучая лисица острова Рождества полностью черная — как и ее детеныш. На фоне яркого неба их силуэты сливаются в одно движущееся пятно, и даже опытному наблюдателю сложно различить детали за доли секунды.

Этот снимок не был результатом одной удачной встречи. Брей давно надеялся запечатлеть летучую лисицу с детенышем и у него получилось после множества неудачных кадров.