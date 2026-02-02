Уведомления
Слушатели узнают, почему так непросто вырастить лишайник с нуля.
О мероприятии
Лишайник — это симбиоз грибов, водорослей, иногда цианобактерий, а также нефотосинтезирующих бактерий. Единое целое, состоящее из множества деталей. Безусловно, ученым захотелось разобрать и собрать это чудо природы в лаборатории. Но, как обычно, все оказалось намного сложнее.
Ресинтез — это процесс воссоздания лишайника в лабораторных условиях. На лекции лихенолог, младший научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова Жанна Жолобова рассмотрит методы ресинтеза, а также расскажет, почему так непросто вырастить лишайник с нуля. А еще — рассмотрит основные нюансы этого тонкого процесса и даже слегка затронет чарующую тему взаимоотношений симбионтов.
Набережная Обводного канала, 74Б
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
