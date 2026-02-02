О мероприятии

Лишайник — это симбиоз грибов, водорослей, иногда цианобактерий, а также нефотосинтезирующих бактерий. Единое целое, состоящее из множества деталей. Безусловно, ученым захотелось разобрать и собрать это чудо природы в лаборатории. Но, как обычно, все оказалось намного сложнее.

Ресинтез — это процесс воссоздания лишайника в лабораторных условиях. На лекции лихенолог, младший научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова Жанна Жолобова рассмотрит методы ресинтеза, а также расскажет, почему так непросто вырастить лишайник с нуля. А еще — рассмотрит основные нюансы этого тонкого процесса и даже слегка затронет чарующую тему взаимоотношений симбионтов.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация