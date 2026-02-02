  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Ресинтез: как разобрать и собрать лишайник в лаборатории

Слушатели узнают, почему так непросто вырастить лишайник с нуля.

Библиотека Планетарий 1
13 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Лишайник — это симбиоз грибов, водорослей, иногда цианобактерий, а также нефотосинтезирующих бактерий. Единое целое, состоящее из множества деталей. Безусловно, ученым захотелось разобрать и собрать это чудо природы в лаборатории. Но, как обычно, все оказалось намного сложнее.

Ресинтез — это процесс воссоздания лишайника в лабораторных условиях. На лекции лихенолог, младший научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова Жанна Жолобова рассмотрит методы ресинтеза, а также расскажет, почему так непросто вырастить лишайник с нуля. А еще — рассмотрит основные нюансы этого тонкого процесса и даже слегка затронет чарующую тему взаимоотношений симбионтов.

Расписание
13
Пятница
Февраль 2026
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

2 февраля, 05:02
Александр Речкин
3
# биология
# ботаника
# лишайники
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 января, 14:05
Игорь Байдов

Детеныши зауроподов спасали хищников юрского периода от голодной смерти

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# зауроподы
# тероподы
# Юрский период
30 января, 14:17
Максим Абдулаев

Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.

Биология
# тараканы
# термиты
# эволюция
# энтомология
# эусоциальность
30 января, 10:54
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели вклад генетики в долголетие

Генетики из Нидерландов выяснили, что гены обуславливают долгую жизнь заметно сильнее, чем считалось ранее. Ошибка была вызвана смешением случаев смертей, связанных с биологическими процессами и несчастными случаями.

Биология
# генетика
# гены
# долголетие
# продолжительность жизни
# старость
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сложность позвоночных объяснили умением создавать разные версии белков из одних и тех же генов

    2 февраля, 04:00

  2. Астрономы объяснили, почему «убегающие» звезды Млечного Пути вращаются по-разному

    1 февраля, 15:43

  3. Яркие линии на Меркурии связали с испарением летучих веществ

    31 января, 14:52

  4. Ученые рассказали, как в начале XIX века Дания сумела быстро остановить оспу

    31 января, 12:10
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Elena Arhipova
1 час назад
Что не говорите,а вы щас всем пользуетесь, из Азии машинами,техникой,одеждой, косметикой и это все приходит от туда где IQ выше .

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Violet Writer
2 часа назад
Виктор, если быть точным, то в России не "мало своего придумали", как Вы пишете, а мало на придуманном заработали и на придуманном другими, выдавая за

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Violet Writer
2 часа назад
София, чë эт "не валиден"? Гляньте с какими дикими ошибками пишут украинские комментаторы, посмотрите на карту и... Да, откроется Вам корреляция!!! )))

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Violet Writer
2 часа назад
Михаил, в ваших словах про алфавит защита мысль, что, мол, не могли придумать, потому русским его дали другие умные. Но алфавиты на Руси были и до

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Violet Writer
2 часа назад
София, я даже знаю одну такую страну, которая яростно "воюет" в информационном поле, не имя возможности демонстрировать результаты в реальной

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Иван Иванов
2 часа назад
Дмитрий, В рашке светят окопы и ящик...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Иван Иванов
2 часа назад
Владимир, Когда шайке воров и бандитов от тебя чего нибудь надо, она соочно называет себя родиной... Была Российская империя, был

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Иван Иванов
2 часа назад
Алексей, Не "страна загнала", а шайка воров и бандитов развалила и разворовала страну...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Иван Иванов
2 часа назад
Valentin, Там же нет шайки воров и бандитов с придурком на троне...

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Иван Колупаев
3 часа назад
Виктор, может расскажете когда примерно "придет время" а то мужики-то не знают.

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Виктор Данькин
3 часа назад
Сергей, собирается. Только вот попасть мы туда хотим когда придëт время, а не гоняться в космической гонке, как 50 лет назад для галочки

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Виктор Данькин
3 часа назад
Придурок...

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Иван Колупаев
3 часа назад
София, потратить несколько тысяч в месяц на онлайн-курсы в старших классах это немного не то же самое что оплатить обучение в вузе. И это если

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Денис Антонов
3 часа назад
Вот подробно про iq 78 укронацистов: https://pikabu.ru/story/lideryi_evropyi_podderzhali_prizyiv_ostanovitsya_na_tekushchey_linii_fronta_na_ukraine_13312448?cid=370829445

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Momina Habib
3 часа назад
"TeenPattiHub is a great resource for anyone in Pakistan looking to earn money online through games. https://teenpattihub.com.pk/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

mr. regik
3 часа назад
Sanchous, Иран: ну да, ну да

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Momina Habib
3 часа назад
"CT999 seems like an interesting gaming app for Android users in Pakistan, especially for those who enjoy card and slot games. I appreciate that the article focuses on clear information and how the app works rather than just promises of earning. The simple interface

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Мухаммад Бариев
3 часа назад
Sanchous, Иран мусульманская страна

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Мухаммад Бариев
3 часа назад
Денис, Ляяяя какой же ты ярый патриотик

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Sanchous
4 часа назад
Короче там где ислам iq не знают что такое

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно