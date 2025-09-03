Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Специалисты с помощью спутникового мониторинга изучают район разлива нефти в Черном море, который произошел 29 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Проявление нефтяного пятна на радиолокационном изображении / © ИКИ РАН

Недалеко от Новороссийска во время загрузки нефти на турецкий танкер «T. Semahat» разорвался шланг. В Черное море попало около 4-5 тонн нефтепродуктов. Институт космических исследований Российской академии наук и Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук проводят спутниковый мониторинг района аварии с помощью возможностей Центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг».

С помощью прибора MSI спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2A эксперты утром 29 августа получили изображение, на котором видна нефтяная пленка к западу от выносного причального устройства и танкера.

В 18:19 по местному времени появилось новое радиолокационное изображение SAR Sentinel-1C. На нем видно, что нефтяное пятно вытянулось на северо-запад на 22 километра. Площадь загрязнения оценили в 42 квадратных километра. Из-за сильного берегового течения и ветра загрязнение распространялось на северо-запад, не касаясь берега.

Утром 30 августа оптическое изображение показало нефтяное пятно, расположенное к западу от Анапы. Площадь пятна оценили уже более чем 70 квадратных километров из-за того, что нефтяная пленка растекалась.

1 сентября с помощью прибора MODIS на спутнике Aqua удалось получить снимок, показывающий, что площадь нефтяного пятна распространилась более чем на 300 квадратных километров, не считая тонких шлейфов. След виден практически у берега.